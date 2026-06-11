Lateral da Escócia revela como jogadores têm lidado com o calor nos Estados Unidos O jogador do Brentford destacou orientação do staff escocês

Jogador do Brentford e lateral-direito da seleção da Escócia, Aaron Hickey contou detalhes sobre como os escoceses têm lidado com o calor em Charlotte. Segundo o camisa 2, o staff da equipe orientou os atletas a irem para a sauna.

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– Tem sido muito bom esses dias na América. Treinar no calor tem sido diferente. Alguns jogadores já estão acostumados a jogar no calor. Estou aproveitando – disse Aaron Hickey.

– Um dos membros do nosso staff nos disse para fazer sauna, temos um programa para ajudar-nos com a questão do calor. É mais sobre nos acostumarmos, chegamos uma semana antes – explicou o lateral da Escócia.

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Escócia tem dúvida no gol

Assim como a Seleção Brasileira, a Escócia irá estrear na Copa do Mundo neste sábado (13). E de maneira similar a Carlo Ancelotti, o técnico Steve Clarke também não tem um 11 inicial totalmente definido, com a principal dúvida sendo na posição de goleiro.

Angus Gunn e Craig Gordon brigam por uma vaga no time titular contra o Haiti. Mas os dois travam uma disputa entre experiência com idade avançada e juventude sem ritmo de jogo.

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Craig Gordon é o jogador mais velho desta edição da Copa do Mundo, com 43 anos, e é querido pela torcida escocesa. Entretanto, conviveu com lesões recentes e fez apenas três jogos pelo Hearts na temporada.

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Do outro lado, Angus Gunn, de 30 anos, não é nenhum garoto, mas vive o auge da idade de um goleiro. Porém, depois de quatro temporadas defendendo o Norwich e jogando constantemente, fez apenas um jogo nesta temporada pelo Nottingham Forest.

– Não há indicações. Temos mais alguns dias de treinamento. Eu quero ter essa vaga. Vamos treinar o máximo possível nos próximos dias e ver quem o treinador irá escolher – comentou o experiente Craig Gordon em entrevista coletiva.

Craig Gordon, goleiro da Escócia (Foto: Reprodução Seleção da Escócia)

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