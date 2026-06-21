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Yamal vai ser titular hoje contra a Arábia Saudita? Veja a escalação da Espanha

Espanha entra em campo às 13h (de Brasília) desse domingo (21)

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 12:43
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Espanha de Lamine Yamal estreou com empate na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)
Espanha de Lamine Yamal estreou com empate na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

Lamine Yamal fará sua primeira partida como titular em uma Copa do Mundo neste domingo (21), quando a Espanha enfrenta a Arábia Saudita pela segunda rodada do Grupo H do Mundial de 2026. O técnico Luis de la Fuente confirmou o jovem atacante do Barcelona entre os 11 iniciais para o duelo disputado em Atlanta.

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    O confronto é decisivo para a seleção espanhola, que busca a primeira vitória no torneio após empatar sem gols com Cabo Verde na estreia. Na ocasião, Yamal começou no banco de reservas e entrou na metade do segundo tempo.

    Yamal retorna após lesão e ganha primeira chance como titular

    Antes do Mundial, Lamine Yamal se recuperava de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida durante uma partida de La Liga. O problema físico fez com que o atacante chegasse ao torneio sem condições de iniciar a estreia da Espanha.

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    Recuperado, o jovem de 16 anos vai receber a primeira oportunidade como titular justamente em um duelo importante contra a Arábia Saudita, em partida que pode encaminhar a classificação espanhola às oitavas de final.

    Confira a escalação completa da Espanha:

    Ficha do jogo: Espanha x Arábia Saudita

    • 📅 Data: domingoo, 21 de junho de 2026;
    • ⏰ Horário: 13h (de Brasília);
    • 📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA).

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    Espanha ainda não pode garantir vaga na próxima fase da Copa do Mundo (Foto: Straffon Images/Imago Images/Andrea Vilchez/Mandatory)
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