Yamal vai ser titular hoje contra a Arábia Saudita? Veja a escalação da Espanha Espanha entra em campo às 13h (de Brasília) desse domingo (21)

Lamine Yamal fará sua primeira partida como titular em uma Copa do Mundo neste domingo (21), quando a Espanha enfrenta a Arábia Saudita pela segunda rodada do Grupo H do Mundial de 2026. O técnico Luis de la Fuente confirmou o jovem atacante do Barcelona entre os 11 iniciais para o duelo disputado em Atlanta.

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O confronto é decisivo para a seleção espanhola, que busca a primeira vitória no torneio após empatar sem gols com Cabo Verde na estreia. Na ocasião, Yamal começou no banco de reservas e entrou na metade do segundo tempo.

Yamal retorna após lesão e ganha primeira chance como titular

Antes do Mundial, Lamine Yamal se recuperava de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida durante uma partida de La Liga. O problema físico fez com que o atacante chegasse ao torneio sem condições de iniciar a estreia da Espanha.

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Recuperado, o jovem de 16 anos vai receber a primeira oportunidade como titular justamente em um duelo importante contra a Arábia Saudita, em partida que pode encaminhar a classificação espanhola às oitavas de final.

Confira a escalação completa da Espanha:

Ficha do jogo: Espanha x Arábia Saudita

📅 Data: domingoo, 21 de junho de 2026;

domingoo, 21 de junho de 2026; ⏰ Horário: 13h (de Brasília);

13h (de Brasília); 📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA).

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