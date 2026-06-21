Tunísia x Japão: veja os melhores momentos do jogo do grupo F Holanda e Japão fazem briga dura por liderança do Grupo F

O Japão venceu a Tunísia por 4 a 0, na madrugada deste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A partida realizada no Gigante de Acero, em Monterrey (MEX), foi o milésimo jogo na história do Mundial, que contou com gols de Daichi Kamada, Ayase Ueda (duas vezes) e Junya Ito. O resultado garantiu virtualmente a classificação dos japoneses e eliminou os tunisianos.

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Na última rodada do grupo, o Japão encara a Suécia, na quinta-feira (25), às 20h, em Dallas. No mesmo dia e horário, a Tunísia irá enfrentar a Holanda, em Kansas City.

➡️ Atualmente em 1º lugar do grupo, quem o Brasil enfrentaria no mata-mata da Copa?

Jogadores do Japão celebram goleada sobre a Tunísia com torcida no estádio (Foto: Julio Cesar AGUILAR/AFP)

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Holanda e Japão fazem briga dura por liderança do Grupo F

Com o mesmo número de pontos (4), vitórias (1), empates (1) e derrotas (0), Holanda e Japão disputam de forma muito acirrada a liderança do Grupo F da Copa do Mundo. Neste momento, o 4º critério de desempate — melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo — é o que define a liderança.

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Após a vitória do Japão sobre a Tunísia por 4 a 0 e da Holanda por 5 a 1 contra a Suécia, o Grupo F deu fim à segunda rodada da fase de grupos e, por hora, confirmou a classificação do grupo. Confira a classificação:

🚨Confira aqui os critérios de desempate da Copa do Mundo!

Tabela do Grupo F

# Time PTS Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols Contra Saldo de Gols PCE 1 Holanda 4 2 1 1 0 7 3 4 -3 2 Japão 4 2 1 1 0 6 2 4 0 3 Suécia 3 2 1 0 1 6 6 0 -3 4 Tunísia 0 2 0 0 2 1 9 -8 -1

Legenda:

Pts = Pontos

PCE = Pontuação de Conduta da Equipe (PCE, na sigla em inglês)

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Quais são os critérios de desempate da Copa do Mundo?

Em caso de empate em pontos entre duas ou três equipes, a Fifa analisa inicialmente apenas os jogos entre as seleções empatadas. A ordem é a seguinte:

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1 . Maior número de pontos conquistados nos confrontos diretos; 2 . Melhor saldo de gols nos confrontos diretos; 3 . Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

Em caso de persistência da igualdade, os critérios passam a ser:

4 - Melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo;

5 - Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo;

6 - Pontuação de fair play, que leva em conta o número de cartões recebidos.