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Tunísia x Japão: veja os melhores momentos do jogo do grupo F

Holanda e Japão fazem briga dura por liderança do Grupo F

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 10:04
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O Japão venceu a Tunísia por 4 a 0, na madrugada deste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. A partida realizada no Gigante de Acero, em Monterrey (MEX), foi o milésimo jogo na história do Mundial, que contou com gols de Daichi Kamada, Ayase Ueda (duas vezes) e Junya Ito. O resultado garantiu virtualmente a classificação dos japoneses e eliminou os tunisianos.

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    • Na última rodada do grupo, o Japão encara a Suécia, na quinta-feira (25), às 20h, em Dallas. No mesmo dia e horário, a Tunísia irá enfrentar a Holanda, em Kansas City.

    ➡️ Atualmente em 1º lugar do grupo, quem o Brasil enfrentaria no mata-mata da Copa?

    Jogadores do Japão celebram goleada sobre a Tunísia com torcida no estádio
    Jogadores do Japão celebram goleada sobre a Tunísia com torcida no estádio (Foto: Julio Cesar AGUILAR/AFP)

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    Holanda e Japão fazem briga dura por liderança do Grupo F

    Com o mesmo número de pontos (4), vitórias (1), empates (1) e derrotas (0), Holanda e Japão disputam de forma muito acirrada a liderança do Grupo F da Copa do Mundo. Neste momento, o 4º critério de desempate — melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo — é o que define a liderança.

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    Após a vitória do Japão sobre a Tunísia por 4 a 0 e da Holanda por 5 a 1 contra a Suécia, o Grupo F deu fim à segunda rodada da fase de grupos e, por hora, confirmou a classificação do grupo. Confira a classificação:

    🚨Confira aqui os critérios de desempate da Copa do Mundo!

    Tabela do Grupo F

    #TimePTSJogosVitóriasEmpatesDerrotasGols próGols ContraSaldo de GolsPCE

    1

    Holanda

    4

    2

    1

    1

    0

    7

    3

    4

    -3

    2

    Japão

    4

    2

    1

    1

    0

    6

    2

    4

    0

    3

    Suécia

    3

    2

    1

    0

    1

    6

    6

    0

    -3

    4

    Tunísia

    0

    2

    0

    0

    2

    1

    9

    -8

    -1

    Legenda:
    Pts = Pontos
    PCE = Pontuação de Conduta da Equipe (PCE, na sigla em inglês)

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    Quais são os critérios de desempate da Copa do Mundo?

    Em caso de empate em pontos entre duas ou três equipes, a Fifa analisa inicialmente apenas os jogos entre as seleções empatadas. A ordem é a seguinte:

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      1.
    1. Maior número de pontos conquistados nos confrontos diretos;
      2. 2.
    2. Melhor saldo de gols nos confrontos diretos;
      3. 3.
    3. Maior número de gols marcados nos confrontos diretos.

    Em caso de persistência da igualdade, os critérios passam a ser:

    4 - Melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo;
    5 - Maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo;
    6 - Pontuação de fair play, que leva em conta o número de cartões recebidos.

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