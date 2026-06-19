Yamal titular? Craque atualiza condição física após estreia de poucos minutos Craque do Barcelona ficou no banco na estreia contra Cabo Verde

Após o tropeço em Cabo Verde na estreia na Copa do Mundo, a Espanha vive a expectativa por evolução do craque Lamine Yamal, a grande esperança de gols do time comandado por Luis de la Fuente. O atacante, que jogou poucos minutos no primeiro jogo devido à lesão, ainda não se vê 100% fisicamente.

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Em entrevista à "RTVE", Yamal falou do medo que tinha de se lesionas na reta final da temporada com o Barcelona, o que aconteceu. O jovem sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda no final de abril e só conseguiu jogar poucos minutos na reta final do empate com Cabo Verde.

— Sinto-me ótimo. Estive afastado dos gramados por um longo período e estou ansioso pelo domingo. Estou pronto para o que o treinador quiser, embora estar em forma não signifique que vou jogar.

A escolha é do treinador, mas estou pronto — disse o atacante.

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— Na reta final da temporada, toda lesão faz você pensar na Copa do Mundo e, obviamente, no seu time, mas a Copa do Mundo está sempre na sua mente. Graças a Deus os médicos me disseram que eu estava mais do que pronto e bem, aqui estamos, felizes — completou.

Yamal ainda é dúvida para Espanha x Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

Outro reintegrado nos últimos dias foi Nico Williams, companheiro de Lamine Yamal no ataque da Espanha. Na visão do craque do Barça, o ponta do Athletic Bilbao está melhor fisicamente.

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— Ele está em melhor forma física do que eu, inclusive. Não temos pressa, temos uma ótima equipe com jogadores de alto nível e precisamos ir com calma.

Espanha joga pela recuperação

O empate sem gols com Cabo Verde frustrou a Fúria, que chegou à Copa do Mundo como uma das favoritas ao título com uma geração brilhante. Agora, o time de Luis de la Fuente vira a chave para o confronto com a Arábia Saudita, no domingo (21), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H.

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