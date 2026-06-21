Por que Haiti e Turquia já foram eliminados da Copa do Mundo? Entenda a nova regra da Fifa Mudança no critério de desempate tornou impossível a classificação

Haiti e Turquia são as primeiras seleções eliminadas da Copa do Mundo de 2026. Apesar de ainda terem um jogo a disputar na fase de grupos, as duas equipes já não têm mais chances matemáticas de avançar por causa de uma mudança no regulamento da Fifa.

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A principal alteração para este Mundial foi a inversão dos critérios de desempate. Agora, o confronto direto passou a ser o primeiro fator para definir a classificação entre seleções com a mesma pontuação. Nas edições anteriores, incluindo a Copa de 2022, o saldo de gols era o principal critério.

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Por que o Haiti foi eliminado?

O Haiti perdeu os dois primeiros jogos do Grupo C: 3 a 0 para o Brasil e 1 a 0 para a Escócia. Sem pontos, a seleção ainda pode chegar aos três na última rodada, mas não consegue mais ultrapassar os escoceses, justamente porque perdeu o confronto direto entre as equipes.

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Assim, mesmo que termine empatado em pontos com a Escócia ou entre na disputa por uma vaga entre os melhores terceiros colocados, o Haiti ficará atrás pelo novo regulamento da Fifa.

Brasil e Marrocos lideram o grupo com quatro pontos cada, enquanto a Escócia soma três. A última rodada servirá apenas para definir a posição final das equipes classificadas.

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Por que a Turquia também está eliminada?

A situação da Turquia é semelhante. A equipe europeia perdeu por 2 a 0 para a Austrália e por 1 a 0 para o Paraguai nas duas primeiras rodadas.

Mesmo que vença seu último compromisso e alcance três pontos, a seleção continuará atrás dos dois adversários, já que foi derrotada por ambos nos confrontos diretos. Dessa forma, está matematicamente eliminada antes da rodada final.

Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

O que mudou no regulamento da Fifa?

A Fifa alterou a ordem dos critérios de desempate para a Copa do Mundo de 2026. Agora, quando duas seleções terminam com a mesma pontuação, o primeiro critério é o resultado do confronto direto entre elas.

Com isso, saldo de gols, gols marcados e outros critérios só são considerados se o confronto direto não definir a classificação.

Na prática, a mudança fez com que Haiti e Turquia perdessem qualquer possibilidade de classificação antes mesmo do encerramento da fase de grupos. Se o regulamento das edições anteriores ainda estivesse em vigor, ambas manteriam chances de avançar, já que o saldo de gols poderia ser suficiente para superar os adversários em caso de empate na pontuação.

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