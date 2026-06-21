Copa do Mundo: Por que ninguém se classifica ou é eliminado hoje? Fase de grupos segue aberta após empates na rodada de estreia

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo continua neste domingo (21) com quatro partidas que começam a desenhar o cenário de classificação em diferentes chaves, mas ainda sem possibilidade de qualquer seleção garantir vaga nas oitavas de final ou ser eliminada de forma antecipada.

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A situação ocorre porque todos os times envolvidos empataram na primeira rodada, deixando os grupos G e H completamente equilibrados antes dos confrontos deste domingo.

Grupo G

Nova Zelândia - 1 ponto

Irã - 1 ponto

Bélgica - 1 ponto

Egito - 1 ponto

Grupo H

Uruguai - 1 ponto

Arábia Saudita - 1 ponto

Cabo Verde - 1 ponto

Espanha - 1 ponto

Espanha x Arábia Saudita – 13h (Grupo H)

A seleção da Espanha enfrenta a Arábia Saudita às 13h (de Brasília), após estrear com empate sem gols diante de Cabo Verde. Pressionada por um resultado positivo, a equipe espanhola busca a primeira vitória para evitar complicações na sequência da fase de grupos.

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Do outro lado, a Arábia Saudita também soma um ponto, após empate com o Uruguai, e tenta surpreender novamente em um grupo que segue indefinido.

Bélgica x Irã – 16h (Grupo G)

As duas seleções chegam após empates na estreia: os belgas ficaram no 1 a 1 com o Egito, enquanto o Irã empatou em 2 a 2 com a Nova Zelândia. Um triunfo neste domingo pode representar um passo importante rumo à próxima fase, em um grupo ainda sem favoritos definidos.

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Uruguai x Cabo Verde – 19h (Grupo H)

O Uruguai busca a primeira vitória após empatar na estreia com a Arábia Saudita. Já Cabo Verde chega embalada pelo empate sem gols com a Espanha e tenta manter o desempenho competitivo para seguir viva na disputa por vaga no mata-mata.

Nova Zelândia x Egito – 22h (Grupo G)

Assim como os demais integrantes da chave, as duas seleções também somam um ponto após a rodada inicial. Nova Zelândia empatou em 2 a 2 com o Irã, enquanto o Egito ficou no 1 a 1 com a Bélgica. Uma vitória pode significar liderança temporária e reorganização completa do grupo ao fim da rodada.

Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (EFE/EPA/Cristobal Herrera/Folhapress)

Como funciona a classificação na Copa do Mundo?

Cada seleção fará três partidas na fase de grupos, enfrentando uma vez cada adversário da chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para os 32 avos de final.

Além deles, as oito melhores seleções entre os terceiros colocados também garantem vaga no mata-mata. Ao todo, 32 equipes seguirão vivas na competição após a primeira fase.

Com a ampliação do torneio, os melhores terceiros colocados também garantem vaga na fase seguinte. A definição das oito melhores seleções que terminarem na terceira colocação seguirá critérios distintos, já que pertencem a grupos diferentes.

Neste caso, a ordem será:

Maior número de pontos; Melhor saldo de gols; Maior número de gols marcados; Melhor índice de fair play; Melhor posição no Ranking Mundial da Fifa;

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