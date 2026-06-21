Héroi do empate histórico de Curaçao contra o Equador, goleiro Eloy Room brinca: 'Preciso de uma estátua' Arqueiro foi o destaque na partida com incríveis 15 defesas

O empate sem gols entre Curaçao e Equador, neste sábado (20), pela Copa do Mundo, teve um grande protagonista: o goleiro Eloy Room. Com atuação inspirada e diversas defesas importantes em Kansas, nos Estados Unidos, o arqueiro foi decisivo para garantir o primeiro ponto da história da seleção caribenha em Mundiais.

O empate sem gols entre Curaçao e Equador, neste sábado (20), pela Copa do Mundo, teve um grande protagonista: o goleiro Eloy Room. Com atuação inspirada e diversas defesas importantes em Kansas, nos Estados Unidos, o arqueiro foi decisivo para garantir o primeiro ponto da história da seleção caribenha em Mundiais.

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Após a partida, Room celebrou o resultado histórico e destacou a entrega da equipe. O goleiro também comentou sua atuação individual, com intervenções decisivas que garantiram o empate. Em tom de brincadeira, o arqueiro afirmou que, depois da atuação e do feito alcançado por Curaçao, merece até mesmo uma estátua em seu país:

— Vou guardar isto como uma memória louca. Não pensa nisso enquanto defende, mas claro que será algo de que me lembrarei para sempre. Para mim, como goleiro, este foi quase um jogo perfeito, estou muito orgulhoso do que fiz e da equipe. Claro que o que alcançámos foi em equipe, eu fiz as defesas mas lutámos todos juntos. Acho que agora preciso de uma estátua em Curaçau — brincou o goleiro.

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Atuação histórica de Room na Copa

A seleção do Equador finalizou nada menos que 28 vezes (20 de dentro da grande área), 15 delas no gol, segundo estatísticas no site da Fifa. Trata-se do maior número de defesas de um goleiro, no tempo regulamentar, em uma partida de Copa, desde 1966. Em 2014, nas oitavas de final do Mundial no Brasil, o americano Tim Howard fez 16 intervenções, mas a disputa foi para a prorrogação.

Uma das melhores defesas de Room, neste sábado, foi ainda no primeiro tempo, à queima-roupa, em finalização de Enner Valencia, ex-Internacional, atualmente no Pachuca, do México.

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Eloy Room, Curaçao (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

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