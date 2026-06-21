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De olho em 2034: o que está em jogo para a Arábia Saudita nesta Copa do Mundo?

Seleção entra em campo nesse domingo (21) contra a Espanha

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 11:54
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Jogadores da Arábia Saudita comemorando a classificação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X)
Jogadores da Arábia Saudita comemorando a classificação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X)

A partida contra a Espanha, neste domingo (21), vale mais do que uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 para a Arábia Saudita. Em meio à preparação para receber o Mundial de 2034, cada participação da seleção nacional ajuda a manter o país em evidência no cenário do futebol e reforça um projeto iniciado há quase uma década.

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    • Desde que foi confirmada como sede da Copa de 2034, a Arábia Saudita intensificou os investimentos em infraestrutura, turismo e esporte. A estratégia faz parte da Visão 2030, plano lançado pelo governo saudita para diversificar a economia, reduzir a dependência do petróleo e ampliar a presença do país no cenário internacional.

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    A Copa do Mundo de 2034 como objetivo

    Receber a Copa do Mundo é considerado um dos principais marcos da Visão 2030. Até lá, a Arábia Saudita pretende construir e modernizar estádios, ampliar aeroportos, investir na rede hoteleira e fortalecer sua imagem como destino para grandes eventos esportivos.

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    Nesse contexto, a campanha da seleção na Copa de 2026 ganha importância: uma boa participação ajuda a fortalecer o interesse do público pelo futebol local e mantém o país em destaque antes da organização do próximo Mundial.

    Além do futebol, o governo também ampliou investimentos em modalidades como Fórmula 1, boxe, golfe, tênis e MMA, consolidando o país como sede frequente de competições internacionais.

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    Arábia Saudita perfilada em jogo das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026
    Arábia Saudita perfilada em jogo das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação)

    Os investimentos no futebol saudita

    Grande parte desse projeto é financiada pelo Fundo de Investimento Público (PIF), responsável por investimentos estratégicos dentro e fora da Arábia Saudita.

    Nos últimos anos, o país passou a atrair jogadores de renome para sua liga nacional. A contratação de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr, em 2022, marcou o início de uma nova fase, seguida pelas chegadas de atletas como Neymar, Karim Benzema, N'Golo Kanté e Riyad Mahrez.

    Os investimentos também incluíram a compra do Newcastle United, da Inglaterra, ampliando a presença saudita no futebol internacional.

    Especialistas apontam que essas iniciativas fortalecem o chamado soft power, estratégia pela qual países ampliam sua influência internacional por meio da cultura, da economia e do esporte.

    Ficha do jogo: Espanha x Arábia Saudita

    • 📅 Data: domingoo, 21 de junho de 2026;
    • ⏰ Horário: 13h (de Brasília);
    • 📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA).

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