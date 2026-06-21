Entenda porque não foi gol do Japão em bola que foi salva de dentro da meta Japoneses estão classificados para o mata-mata

Durante a partida entre Japão e Tunísia, pela segunda rodada da Copa do Mundo, que acabou 4 a 0 para os japoneses, uma "polêmica" apareceu durante o jogo. Acontece que, ainda no primeiro tempo, antes do segundo gol, o goleiro tunisiano salvou uma bola de dentro do gol. Entenda porque não foi marcado o tento no lance.

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➡️ Tunísia x Japão: veja os melhores momentos do jogo do grupo F

A Trionda, bola oficial da Copa do Mundo 2026, conta com um chip interno que garante diversas informações durante a partida. São elas: força do chute, velocidade da bola, trajeto e muito mais, inclusive, uma função que diz se foi gol ou não.

Durante o a partida, após chute de Ueda, a bola foi interrompida pelo goleiro da Tunísia antes de completar o trajeto até o final do gol. Com o auxílio da tecnologia, o tento não foi marcado. Além disso, apesar de a bola não estar mais encostada na linha, podemos ver que ainda é possível enxergar que uma parte da circunferência da pelota cobre a linha. Sendo assim, o gol não deve ser marcado.

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Jogadores do Japão celebram goleada sobre a Tunísia com torcida no estádio (Foto: Julio Cesar AGUILAR/AFP)

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Holanda e Japão fazem briga dura por liderança do Grupo F

Com o mesmo número de pontos (4), vitórias (1), empates (1) e derrotas (0), Holanda e Japão disputam de forma muito acirrada a liderança do Grupo F da Copa do Mundo. Neste momento, o 4º critério de desempate — melhor saldo de gols em todas as partidas do grupo — é o que define a liderança.

Após a vitória do Japão sobre a Tunísia por 4 a 0 e da Holanda por 5 a 1 contra a Suécia, o Grupo F deu fim à segunda rodada da fase de grupos e, por hora, confirmou a classificação do grupo.

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🚨Confira aqui os critérios de desempate da Copa do Mundo!