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Yamal de volta? Técnico da Espanha indica mudanças para enfrentar a Arábia Saudita

Fúria joga a vida na Copa do Mundo contra os sauditas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 18:16
Atualizado há 2 minutos
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Luis de la Fuente, técnico da Espanha (Foto: Divulgação/RFEF)
Luis de la Fuente, técnico da Espanha (Foto: Divulgação/RFEF)

A Espanha volta a campo neste domingo (21) às 13h (de Brasília) em Atlanta, os Estados Unidos, contra a Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Às vésperas do confronto, o técnico Luis de la Fuente concedeu entrevista coletiva no Mercedes-Benz Stadium, projetou mudanças na escalação e falou da situação de Lamine Yamal.

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    De la Fuente foi direto quanto à ideia de jogo e formação para o duelo. Não há muitas dúvidas, apenas ajustes dentro da ideia dentro de campo. A tendência é de mudanças para enfrentar os sauditas.

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    — Não há dúvidas, só precisamos esclarecer alguns conceitos. É para isso que serve a análise, para saber se ganhamos ou perdemos. Veremos se mudanças são necessárias… Acho que algumas são. Mas não porque alguém tenha se saído melhor ou pior, e sim porque alguém pode trazer algo diferente para a mesa. Quanto a Lamine Yamal: ele está bem. O importante é que ele voltou e está ansioso para fazer algo importante — disse o técnico da Espanha.

    — Precisamos controlá-lo para que ele possa fazer o que precisa nesta fase do processo. É um privilégio vê-lo competir, seu espírito e sua finesse. A boa notícia é que todos estão disponíveis. Lamine está em ótima forma. Seu tempo de jogo dependerá da partida. O que não podemos fazer é julgar as decisões depois do jogo; nesse momento, estaremos apenas especulando — contou sobre Yamal.

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    A visão do treinador é de que todos os jogos serão muito difíceis na parte da criação, tendo em vista o estilo de toque de bola e alto volume de jogo, com os adversários jogando com linhas baixas.

    — Temos a tendência de forçar os times a jogarem com a defesa fechada. Gostaria que todos adotassem uma postura defensiva mais agressiva e avançassem mais no campo. Precisamos ser mais precisos no ataque. No outro jogo, faltou velocidade com a bola, e é isso que queremos melhorar: recuperar o domínio e a troca de passes rápida para criar espaços — destacou.

    Yamal ainda é dúvida para Espanha x Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
    Yamal ainda é dúvida para Espanha x Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

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    Yamal titular no segundo jogo da Espanha?

    Craque do Barcelona, Lamine Yamal entrou na reta final do empate com Cabo Verde após sair do departamento médico e passar por controle de carga. A tendência é de mais minutos em campo contra a Arábia Saudita, mas Luis de la Fuente tratou de tirar qualquer dependência do jovem de 18 anos para produzir no ataque.

    — O melhor para a Espanha é o que decidirmos antes da partida; depois, haverá muita análise dependendo de como o jogo correu. Jogamos muitas partidas das eliminatórias sem o Lamine, com o Baena, por exemplo. No outro dia, o Gavi jogou bem, mas não foi suficiente para furar a defesa. Mas esta partida é diferente.

    Veja outras respostas de Luis de la Fuente:

    Pressão?

    — Se o jogo tivesse terminado 2 a 0 jogando exatamente da mesma maneira, a análise posterior seria diferente. Claro, temos que vencer, mas não sentimos nenhuma urgência ou pressão. A equipe está ressentida, e às vezes as críticas são muito mais motivadoras . Sabe, eu não entendo nada, embora entenda… Mas os jogadores leem tudo e estão lidando bem com isso. Os jogadores estão realmente empolgados.

    Repercussão ruim

    — Vivemos separados, numa bolha. Recebo mensagens de que há muito entusiasmo em Espanha e que esta equipa o merece. Respeitamos todas as opiniões, mas não nos desanimámos. Queremos recuperar o espírito que tínhamos antes.

    Lesão de Víctor Muñoz

    — Aconteceu o mesmo com o Raphinha (do Brasil)… É o futebol. O Victor não está em condições de jogar. Ele não pareceu bem e temos que deixá-lo descansar um pouco. Depois de uma ótima temporada, ele veio para a Copa do Mundo em vez de ir para Ibiza com os amigos

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