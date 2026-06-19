logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Lamine Yamal revela idolatria por Neymar e vê Messi como o 'melhor da história'

Craque da Espanha não se preocupa com artilharia na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 16:53
Favorite o Lance! no Google
Yamal ainda é dúvida para Espanha x Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
Yamal ainda é dúvida para Espanha x Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

Craque da Espanha, Lamine Yamal não escondeu a admiração por duas lendas que viu jogar em sua infância no Barcelona. O atacante de 18 anos exaltou Neymar, afirmando ser seu ídolo pessoal, e colocou Lionel Messi em outra prateleira do futebol, como o "melhor jogador da história".

continua após a publicidade
  • Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Espanha lidera estatística na primeira rodada da Copa, mas liga alerta no ataque

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Espanha de Lamine Yamal estreou com empate na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

    Espanha vive maior seca de gols de sua história na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 2 dias
  • Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Espanha deve ter astro do Barcelona como titular contra a Arábia Saudita

    Copa do Mundo
    Há 6 horas

    • Víctor Muñoz sofre nova lesão e desfalca a Espanha na Copa do Mundo

    Em entrevista à "RTVE", Yamal, comparado a outros craques em ação na Copa do Mundo, como Mbappé, Haaland e o próprio Messi, optou por não se prender a comparações. O jogador foi banco na estrai da Espanha, por ter sido reintegrado recentemente após lesão muscular, e já indicou estar abaixo fisicamente.

    — Não estou pensando no Mbappé marcando dois gols e querendo fazer o mesmo. Essa não é a minha obsessão . Quero me divertir e quero vencer. Eu poderia marcar 16 gols e ainda ser eliminado nas semifinais, e não é isso que eu almejo — disse.

    continua após a publicidade

    Sobre Neymar e Messi, o astro do Barcelona foi sincero e, apesar de elogiar muito o camisa 10 da Seleção Brasileiro, com carinho particular, vê o "Hermano" à frente na história do futebol. Há, ainda, a vontade de enfrentar Lionel no mata-mata da Copa do Mundo.

    — Se alguém duvida que Messi seja o melhor jogador da história, é porque duvida por duvidar . Não há mais nada a dizer. Meu ídolo é o Neymar porque gosto de vê-lo jogar, mas Messi é o melhor, e não há dúvidas sobre isso — afirmou.

    continua após a publicidade

    — Para ganhar uma Copa do Mundo, você tem que vencer os melhores. Se enfrentarmos a Argentina, melhor ainda. Estaríamos prontos para a final — completou Yamal.

    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Espanha joga pela recuperação

    O empate sem gols com Cabo Verde frustrou a Fúria, que chegou à Copa do Mundo como uma das favoritas ao título com uma geração brilhante. Agora, o time de Luis de la Fuente vira a chave para o confronto com a Arábia Saudita, no domingo (21), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H.

    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Yamal para marcar a qualquer altura em Espanha x Arábia Saudita @1.75
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira.
    ColunasAnálise tática do Guffo: como Brasil pode ganhar do HaitiHá 3 minutos
    Everaldo Marques participará das transmissões dos dois jogos da Copa do Mundo na Tv Globo nesta nesta terça-feira (16) (Foto: Reprodução Globo)
    Copa do MundoGlobo comete gafe e anuncia jogo inexistente na Copa do MundoHá 14 minutos
    Cafu foi bicampeão mundial com a Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraCafu avalia momento do Brasil e revela segredo para chegar na final da Copa do MundoHá 19 minutos
    Torcida da turquia (reprodução Instagram Fed. Turca)
    Copa do MundoGoverno da Turquia proíbe exibição pública de jogo da Copa: entenda motivoHá 35 minutos
    Torcida do Brasil acompanha jogo contra Marrocos em Brasília
    Copa do MundoVagas 'por televisão' e caso México: mudanças da Copa do Mundo impactam emoção da fase de gruposHá 44 minutos
    Estados Unidos vence o Paraguai por 4 a 1 na primeira rodada da Copa do Mundo
    Copa do MundoEstados Unidos x Austrália: árbitro já foi suspenso por manipulação de resultadoHá 51 minutos

    Mais LANCE!

    Brasil buscará liderança em partida contra o Haiti nesta sexta-feira (19) (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Hino do Brasil supera França e Argentina e é eleito o mais bonito da Copa; veja top 10
    Everaldo Marques é escalado para narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Com transmissões da Copa, Globo atinge 84% do público total
    Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)
    Nike promete bolada milionária para França em caso de título da Copa do Mundo
    Endrick faz postagem nas redes sociais nas vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Endrick)
    Endrick é a solução para o Brasil? Ex-jogadores da Seleção, técnicos e jornalistas opinam
    Casemiro comemorando gol no amistoso entre Brasil e Panamá (Foto: Reprodução/X)
    O que muda para o Brasil se perder para o Haiti? Veja os cenários
    Conheça Matt Freese, o goleiro de Harvard que é titular dos Estados Unidos
    Marciniak levanta Mandi após falta dura de Messi em Argentina x Argélia, pela Copa do Mundo
    Argélia apresenta queixa à Fifa após polêmica com Messi na Copa do Mundo
    Estados Unidos perde Pulisic por lesão para jogo contra a Austrália
    Noticiário de Bangladesh é apresentado por jornalistas com camisa do Brasil
    Cubarsí, da Espanha, em entrevista coletiva (Foto: Reprodução)
    Cubarsí crê em recuperação da Espanha e cobra mais energia em campo
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Memphis titular? Veja a provável escalação da Holanda para enfrentar a Suécia
    Omar Amin durante o jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca, pela Copa do Mundo
    Fifa define árbitro de Argentina x Áustria na Copa do Mundo
    Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)
    Copa do Mundo: palpites para Brasil x Haiti dividem torcedores na Filadélfia