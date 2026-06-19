Lamine Yamal revela idolatria por Neymar e vê Messi como o 'melhor da história' Craque da Espanha não se preocupa com artilharia na Copa do Mundo

Craque da Espanha, Lamine Yamal não escondeu a admiração por duas lendas que viu jogar em sua infância no Barcelona. O atacante de 18 anos exaltou Neymar, afirmando ser seu ídolo pessoal, e colocou Lionel Messi em outra prateleira do futebol, como o "melhor jogador da história".

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Em entrevista à "RTVE", Yamal, comparado a outros craques em ação na Copa do Mundo, como Mbappé, Haaland e o próprio Messi, optou por não se prender a comparações. O jogador foi banco na estrai da Espanha, por ter sido reintegrado recentemente após lesão muscular, e já indicou estar abaixo fisicamente.

— Não estou pensando no Mbappé marcando dois gols e querendo fazer o mesmo. Essa não é a minha obsessão . Quero me divertir e quero vencer. Eu poderia marcar 16 gols e ainda ser eliminado nas semifinais, e não é isso que eu almejo — disse.

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Sobre Neymar e Messi, o astro do Barcelona foi sincero e, apesar de elogiar muito o camisa 10 da Seleção Brasileiro, com carinho particular, vê o "Hermano" à frente na história do futebol. Há, ainda, a vontade de enfrentar Lionel no mata-mata da Copa do Mundo.

— Se alguém duvida que Messi seja o melhor jogador da história, é porque duvida por duvidar . Não há mais nada a dizer. Meu ídolo é o Neymar porque gosto de vê-lo jogar, mas Messi é o melhor, e não há dúvidas sobre isso — afirmou.

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— Para ganhar uma Copa do Mundo, você tem que vencer os melhores. Se enfrentarmos a Argentina, melhor ainda. Estaríamos prontos para a final — completou Yamal.

Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

Espanha joga pela recuperação

O empate sem gols com Cabo Verde frustrou a Fúria, que chegou à Copa do Mundo como uma das favoritas ao título com uma geração brilhante. Agora, o time de Luis de la Fuente vira a chave para o confronto com a Arábia Saudita, no domingo (21), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H.

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