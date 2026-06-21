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Colete de gelo: entenda equipamento usado por seleções na Copa do Mundo

Vestiamento chama atenção em jogos de Curaçao e Noruega

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 11:58
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Jogadores de Curaçao vestem colete térmico
Livano Comenencia, jogador de Curaçao, é equipado com colete térmico em jogo contra o Equador (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Jogadores do Curaçao utilizaram coletes de gelo, também chamados de coletes térmicos ou de resfriamento, durante as pausas para hidratação da partida contra o Equador, no sábado (20), em Kansas City (EUA), pela 2ª rodada da Copa do Mundo. O equipamento também foi adotado pela seleção norueguesa em sua estreia contra o Iraque, em Boston (EUA). E o objetivo é muito simples: diminuir a temperatura corporal dos atletas para enfrentar o calor.

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    Como funciona o colete de gelo?

    A vestimenta contém um gel especial, que é congelado antes do uso e descongela lentamente em contato com o corpo dos jogadores, resfriando tronco, abdômen e costas. Os coletes de gelo são capazes de reduzir a temperatura corporal dos atletas em até 0,5°C, enquanto a temperatura da pele pode cair até 13°C.

    Curaçao e Noruega são exemplos de seleções que utilizaram o equipamento durante jogos realizados em altas temperaturas, mas muitas outras equipes adotaram os coletes durante os treinamentos.

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    — Nos dias das partidas, são utilizadas estratégias de resfriamento corporal, que buscam reduzir a temperatura corporal por meio de recursos como bebidas geladas ou com gelo triturado, coletes refrigerados, toalhas frias e bolsas de gelo, utilizadas inclusive durante os intervalos e paradas técnicas — explicou ao Lance! o fisiologista Diêgo Augusto, coordenador científico da base do Vasco.

    O espanhol Yamal com colete térmico em treino nos EUA (Foto: RFEF/Divulgação)
    O espanhol Lamine Yamal veste colete térmico em treino nos Estados Unidos (Foto: Divulgação)

    ➡️ Calor extremo desafia seleções na Copa do Mundo mais quente da história

    E qual é a importância de combater o calor?

    O calor afeta as condições físicas dos jogadores, podendo provocar desidratação e aumentar o risco de lesões musculares, e consequentemente também o desempenho técnico.

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    — Pesquisas recentes mostram que jogos em alta temperatura modulam o comportamento dos atletas, reduzindo as ações em alta intensidade. Isso ocorre pelo aumento do estresse cardiovascular, devido à competição pelo fluxo sanguíneo entre a dissipação do calor pela pele e o suprimento de oxigênio aos músculos ativos. Assim, os jogadores passam a selecionar melhor os momentos de ações intensas. Além disso, o calor pode comprometer funções cognitivas importantes para o jogo de futebol, como a atenção e a tomada de decisão — acrescentou Diêgo.

    Infográfico mostra principais riscos do calor extremo para os jogadores de futebol
    Infográfico mostra principais riscos do calor extremo para os jogadores de futebol (Arte: Priscilla Werneck / Lance!)
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