Técnico do Uruguai, Bielsa faz críticas à pausa para hidratação a Copa: 'Não agrega nada' Medida foi adotada pela Fifa para todas as partidas da Copa do Mundo

As pausas para hidratação na Copa do Mundo têm sido alvo de críticas e tema recorrente de debates nas últimas semanas. Neste sábado (20), o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, foi mais um a se posicionar contra a medida. A chamada cooling break ou hydration break (pausa para hidratação) foi instituída pela Fifa para o Mundial e vem sendo adotada em todas as partidas da competição.

As pausas para hidratação na Copa do Mundo têm sido alvo de críticas e tema recorrente de debates nas últimas semanas. Neste sábado (20), o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, foi mais um a se posicionar contra a medida. A chamada cooling break ou hydration break (pausa para hidratação) foi instituída pela Fifa para o Mundial e vem sendo adotada em todas as partidas da competição.

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Na avaliação de Bielsa, as interrupções alteram características históricas do futebol e mudam a dinâmica natural das partidas. Para o treinador, o jogo passa a ser dividido em quatro períodos, em vez dos tradicionais dois tempos, o que impacta a essência do esporte:

— Jogar quatro tempos ao invés de duas altera a concepção do que havia sido construído culturalmente para interpretar o futebol. Essa mudança na cultura não acrescenta em nada e tira muito. Direi apenas que, antes dessa decisão, o futebol tinha uma característica; agora tem outra. As pessoas se apaixonam pelo jogo por causa de suas características — criticou o treinador.

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Apesar das ressalvas às pausas para hidratação, Bielsa ressaltou que nem todas as mudanças implementadas recentemente no futebol são negativas. O comandante uruguaio elogiou, por exemplo, a introdução de novas tecnologias, especialmente o árbitro de vídeo (VAR), que, segundo ele, contribuiu para melhorar o esporte.

— Também há grandes acertos. A influência do VAR melhorou futebol. Isso tem que ser aplaudido e valorizado. Há outra intenção para as pausas (de hidratação) e as conclusões que estou fazendo aqui não são realmente apenas minhas. Também estou ecoando o que ouço dos outros — disse Bielsa.

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Uruguai na Copa

Após o decepcionante empate por 1 a 1 com a Arábia Saudita na estreia, o Uruguai volta a campo neste domingo (21), às 19h (de Brasília), para enfrentar Cabo Verde no Hard Rock Stadium, em Miami, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A seleção comandada por Marcelo Bielsa encerra sua participação na primeira fase na próxima sexta-feira (26), quando terá pela frente a Espanha, às 21h, no Estádio Akron, em Guadalajara, no México. O duelo pode ser decisivo para as pretensões uruguaias na busca por uma vaga no mata-mata do Mundial.

Uruguay's Argentine head coach Marcelo Bielsa gestures during the 2026 World Cup Group H football match between Saudi Arabia and Uruguay at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 15, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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