Zagueiro da Tunísia desabafa e critica federação: 'Destruímos tudo ao invés de corrigir os erros' Seleção africana foi goleada por 4 a 0 para o Japão e está eliminada da Copa

A Tunísia voltou a ser goleada na Copa do Mundo e deu adeus à competição ainda na fase de grupos. Na madrugada deste domingo (21), a seleção africana foi derrotada por 4 a 0 pelo Japão, pela segunda rodada do Grupo F. Após a partida, o zagueiro Ali Abdi desabafou, criticou a forma como a equipe foi montada para o torneio e também pediu desculpas aos torcedores tunisianos.

A Tunísia voltou a ser goleada na Copa do Mundo e deu adeus à competição ainda na fase de grupos. Na madrugada deste domingo (21), a seleção africana foi derrotada por 4 a 0 pelo Japão, pela segunda rodada do Grupo F. Após a partida, o zagueiro Ali Abdi desabafou, criticou a forma como a equipe foi montada para o torneio e também pediu desculpas aos torcedores tunisianos.

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Na estreia, a Tunísia sofreu uma goleada por 5 a 1 para a Suécia. O resultado levou à demissão do técnico Sabri Lamouchi, que havia assumido o comando da seleção em janeiro deste ano, poucos meses antes da Copa. Para seu lugar, a federação contratou Hervé Renard, conhecido por comandar a Arábia Saudita na Copa de 2022.

Em entrevista à Bein Sports após a derrota para o Japão, Abdi não poupou críticas ao planejamento da seleção e à montagem do elenco para o Mundial. Segundo o defensor do Nice, a equipe chegou à competição sem entrosamento e com muitas mudanças em relação aos ciclos anteriores:

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— Fomos para a Copa do Mundo com um novo técnico e jogadores novos que nunca haviam jogado juntos antes, em vez de contar com os experientes, enquanto a seleção japonesa manteve o mesmo elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022 — disse Abdi.

Visivelmente abatido, o zagueiro também se dirigiu aos torcedores para pedir desculpas pela campanha e fez duras críticas à Federação Tunisiana de Futebol, apontando a falta de continuidade no trabalho da seleção:

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— Peço desculpas aos torcedores tunisianos, não às pessoas que se divertem em espalhar informações por aí. Isso não está no interesse do país. Não temos tempo para trabalhar, destruímos tudo para reconstruir a cada vez em vez de corrigir os defeitos — desabafou o zagueiro.

Seleção Tunísia (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

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