logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Fifa define arbitragem brasileira para confronto entre Espanha e Arábia Saudita

Partida é válida pela segunda rodada do Grupo H

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
21/06/2026 11:20
Favorite o Lance! no Google
Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

A importante partida entre Espanha e Arábia Saudita, válida pela segunda rodada do Grupo H, ganhou ares de decisão, já que a rodada de abertura terminou com um empate geral, deixando todos os quatro integrantes da chave rigorosamente iguais com um ponto. Dessa maneira, a Fifa definiu a escala de arbitragem para a partida, que terá como árbitro principal o brasileiro Rafael Claus, fazendo sua estreia nesta Copa do Mundo.

continua após a publicidade
  • Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)

    Uruguai sente falta de Arrascaeta, que só deve retornar contra a Espanha

    Copa do Mundo
    Há 13 horas
  • Espanha venceu a Arábia Saudita na Copa de 2026 (Foto: Reprodução)

    Espanha e Arábia Saudita se reencontram em Copa do Mundo após 20 anos

    Copa do Mundo
    Há 13 horas
  • Espanha de Lamine Yamal em treino (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

    Quais as opções da Espanha para o ataque contra a Arábia Saudita?

    Copa do Mundo
    Há 14 horas

    • Rafael Claus trabalhará ao lado dos assistentes e compatriotas Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo. A equipe de campo será completada pelo quarto árbitro, Andres Roja, e pelo árbitro reserva, Alexander Guzman, ambos da Colômbia.

    Equipe de arbitragem para Brasil x Escócia:

    • Árbitro: Rafael Claus (BRA);
    • Assistentes: Andres Roja (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA);
    • 4º árbitro: Andres Roja (COL);
    • Suplente: Alexander Guzman (COL).
    Arbitragem de Espanha x Arábia Saudita (Foto: Reprodução/X)
    Arbitragem de Espanha x Arábia Saudita (Foto: Reprodução/X)

    Como chegam Espanha e Arábia Saudita para a partida?

    O clima na seleção espanhola é de cobrança. O empate sem gols na estreia diante de Cabo Verde aumentou o tom das críticas da imprensa local sobre o técnico Luis de la Fuente, contestado por um esquema tático considerado previsível. Para piorar, o treinador não terá o atacante Víctor Muñoz, lesionado na panturrilha. A joia Lamine Yamal, embora recuperada de dores físicas, deve começar no banco de reservas, sendo poupada para o decorrer da partida.

    continua após a publicidade

    Do lado da Arábia Saudita, o sentimento é de total otimismo. A equipe comandada por Georgios Donis conquistou um ponto valioso ao segurar o empate por 1 a 1 contra o Uruguai e confia na sua forte aplicação tática para surpreender os europeus. Apostando no entrosamento e na manutenção da equipe titular, os sauditas tentam pontuar novamente para chegar à última rodada com chances reais de uma classificação histórica.

    Ficha do jogo: Espanha x Arábia Saudita

    • 📅 Data: domingoo, 21 de junho de 2026;
    • ⏰ Horário: 13h (de Brasília);
    • 📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA).

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Bélgica e Egito ficaram no empate (Foto: EFE/EPA/Stephen Brashear/Folhapress)
    Copa do MundoSeleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (21/06)?Há 2 horas
    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta domingo (21/6)Há 2 horas
    Canobbio, do Fluminense, na partida entre Uruguai e Arábia Saudita (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (21/06/2026)Há 5 horas
    Espanha venceu a Arábia Saudita na Copa de 2026 (Foto: Reprodução)
    Copa do MundoEspanha e Arábia Saudita se reencontram em Copa do Mundo após 20 anosHá 8 horas
    Espanha de Lamine Yamal em treino (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoQuais as opções da Espanha para o ataque contra a Arábia Saudita?Há 14 horas
    Luis de la Fuente, técnico da Espanha (Foto: Divulgação/RFEF)
    Copa do MundoYamal de volta? Técnico da Espanha indica mudanças para enfrentar a Arábia SauditaHá 17 horas

    Mais LANCE!

    Yamal ainda é dúvida para Espanha x Arábia Saudita (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
    Lamine Yamal revela idolatria por Neymar e vê Messi como o 'melhor da história'
    Cubarsí, da Espanha, em entrevista coletiva (Foto: Reprodução)
    Cubarsí crê em recuperação da Espanha e cobra mais energia em campo
    Víctor Muñoz (E) e Nico Williams em treino da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)
    Víctor Muñoz sofre nova lesão e desfalca a Espanha na Copa do Mundo