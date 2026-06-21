Fifa define arbitragem brasileira para confronto entre Espanha e Arábia Saudita Partida é válida pela segunda rodada do Grupo H

A importante partida entre Espanha e Arábia Saudita, válida pela segunda rodada do Grupo H, ganhou ares de decisão, já que a rodada de abertura terminou com um empate geral, deixando todos os quatro integrantes da chave rigorosamente iguais com um ponto. Dessa maneira, a Fifa definiu a escala de arbitragem para a partida, que terá como árbitro principal o brasileiro Rafael Claus, fazendo sua estreia nesta Copa do Mundo.

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Rafael Claus trabalhará ao lado dos assistentes e compatriotas Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo. A equipe de campo será completada pelo quarto árbitro, Andres Roja, e pelo árbitro reserva, Alexander Guzman, ambos da Colômbia.

Equipe de arbitragem para Brasil x Escócia:

Árbitro: Rafael Claus (BRA);

Rafael Claus (BRA); Assistentes: Andres Roja (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA);

Andres Roja (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA); 4º árbitro: Andres Roja (COL);

Andres Roja (COL); Suplente: Alexander Guzman (COL).

Arbitragem de Espanha x Arábia Saudita (Foto: Reprodução/X)

Como chegam Espanha e Arábia Saudita para a partida?

O clima na seleção espanhola é de cobrança. O empate sem gols na estreia diante de Cabo Verde aumentou o tom das críticas da imprensa local sobre o técnico Luis de la Fuente, contestado por um esquema tático considerado previsível. Para piorar, o treinador não terá o atacante Víctor Muñoz, lesionado na panturrilha. A joia Lamine Yamal, embora recuperada de dores físicas, deve começar no banco de reservas, sendo poupada para o decorrer da partida.

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Do lado da Arábia Saudita, o sentimento é de total otimismo. A equipe comandada por Georgios Donis conquistou um ponto valioso ao segurar o empate por 1 a 1 contra o Uruguai e confia na sua forte aplicação tática para surpreender os europeus. Apostando no entrosamento e na manutenção da equipe titular, os sauditas tentam pontuar novamente para chegar à última rodada com chances reais de uma classificação histórica.

Ficha do jogo: Espanha x Arábia Saudita

📅 Data: domingoo, 21 de junho de 2026;

domingoo, 21 de junho de 2026; ⏰ Horário: 13h (de Brasília);

13h (de Brasília); 📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA).

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