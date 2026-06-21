Quem é Dick Advocaat, técnico de Curaçao na Copa do Mundo? O treinador se emocionou após Curaçao conquistar o primeiro ponto do país em Copas

A segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entrou para a história de Curaçao. Após marcar seu primeiro gol em Mundiais na derrota por 7 a 1 para a Alemanha na estreia, a seleção caribenha conquistou no último sábado (20) seu primeiro ponto na história da competição ao empatar com o Equador em 0 a 0.

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➡️Histórico! Curaçao conquista primeiro ponto em Copa do Mundo

O grande destaque da partida foi o goleiro de Curaçao, Eloy Room, que realizou 15 defesas. Trata-se do maior número de defesas de um goleiro, no tempo regulamentar, em uma partida de Copa, desde 1966, início dos registros. O holandês Dick Advocaat, técnico da seleção de Curaçao, celebrou e se emocionou após o empate heróico.

- Achei que foi uma partida realmente excelente, da maneira que jogamos. No final, você vê o cansaço nas pernas, mas felizmente conseguimos manter. E também foi merecido, porque também tivemos a chance de fazer gols. Então foi um bom jogo.

Apesar da excelente partida de Eloy Room, a equipe curaçauense também teve algumas chances claras de abrir o placar, mas foi parada por uma boa atuação da defesa e do goleiro equatoriano. O próximo jogo de Curaçao será na quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), contra a Costa do Marfim. Caso vença, o país caribenho pode fazer ainda mais história e conquistar uma classificação inédita para o mata-mata.

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Eloy Room em uma das defesas neste sábado, no empate de Curaçao com o Equador (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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Quem é Dick Advocaat, técnico de Curaçao na Copa?

Na estreia da seleção de Curaçao na Copa do Mundo de 2026, Dick Advocaat quebrou o recorde de treinador mais velho em Copas, com 78 anos de idade. O holandês superou a marca do alemão Otto Rehhagel, que tinha 71 quando foi técnico da Grécia em 2010, na África do Sul.

Após conduzir Curaçao à primeira Copa do Mundo de sua história, Advocaat havia deixado o cargo de treinador da equipe a menos de quatro meses da estreia na competição para acompanhar o tratamento de câncer da filha. Após uma melhora no quadro de saúde da filha, o treinador voltou ao cargo a menos de um mês para o Mundial. O seu sucessor, Fred Rutten, demitiu-se, alegando ser a melhor decisão para a seleção.

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A carreira de treinador, que hoje já dura mais de 40 anos, começou quase por acidente. No início dos anos 1980, seu irmão mais velho, Jaap Advocaat, recebeu uma proposta para comandar uma equipe amadora. Sem interesse pelo cargo, indicou Dick, então professor de educação física.

Em 1984, recebeu uma ligação do lendário treinador Rinus Michels, que buscava alguém com personalidade forte para ajudar a reconstruir a seleção holandesa após a era de Johan Cruyff. Após um período como auxiliar, Advocaat virou treinador de pequenas equipes holandesas, conquistando o título da segunda divisão nacional com o SSV em 1990.

Ao voltar a trabalhar com Rinus Michels como assistente da seleção, Dick Advocaat foi o sucessor natural no comando da Holanda após a Eurocopa de 1992. Mesmo com a pressão e expectativa de que Johan Cruyff assumisse a seleção, o ex-auxiliar permaneceu no cargo e levou a Holanda até as quartas de final da Copa do Mundo de 1994, sendo eliminada pelo Brasil por 3 a 2.

Valorizado após o Mundial, Advocaat foi treinar o PSV, conquistando uma Copa da Holanda, dois títulos da Supercopa e um campeonato nacional. Após o trabalho, teve a primeira oportunidade em um país estrangeiro, conquistando títulos na Escócia, com o Rangers.

Dick Advocaat voltou a ser treinador da Holanda em outras duas oportunidades, em 2002 e 2017. Contudo, a segunda passagem, que se encerrou com a Eurocopa de 2004, rendeu duras críticas ao técnico. Após ser eliminado para Portugal e renunciar ao cargo, o holandês teve diversas passagens por outras seleções e clubes.

Em 2006, participou de sua segunda Copa do Mundo ao conduzir a Coreia do Sul no torneio. Em 2010, o treinador recebeu a proposta de comandar a Rússia, muito por causa do seu destaque como técnico do Zenit poucos anos antes, e classificou a equipe para a Eurocopa de 2012, mas sofreu uma eliminação precoce na fase de grupos.

Dividido entre destaques e decepções nos trabalhos de sua carreira, o treinador ainda chegou a comandar as seleções dos Emirados Árabes Unidos, Bélgica, Sérvia, Iraque e, agora, Curaçao. Além disso, teve alguns bons trabalhos em clubes, como em 2015, quando foi contratado pelo Sunderland, afundado na zona de rebaixamento da Premier League, a nove rodadas do fim, e conseguiu evitar a queda.

Após a Copa do Mundo de 2026, Dick Advocaat prometeu se aposentar. Contudo, o treinador já fez a mesma promessa outras vezes e sempre voltou para algum novo projeto.

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