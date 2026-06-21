logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quem você quer que o Brasil enfrente na próxima fase da Copa do Mundo?

Neste momento, Brasil enfrentaria o Japão no 16-avos de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 10:57
Favorite o Lance! no Google
Ancelotti na partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Ancelotti na partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A definição dos confrontos da fase eliminatória da Copa do Mundo começa a ganhar forma, e a Seleção Brasileira já observa atentamente os possíveis adversários que podem surgir no caminho a partir dos 16 avos de final.

continua após a publicidade
  • No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Tunísia x Japão: veja os melhores momentos do jogo do grupo F

    Copa do Mundo
    Há 53 minutos
  • Ancelotti durante Brasil x Haiti

    Quem entra na vaga de Raphinha? As cinco opções de Ancelotti na Seleção

    Seleção Brasileira
    Há 51 minutos
  • Raul Rangel faz defesa em finalização de Son no jogo entre México e Coreia do Sul, pela Copa do Mundo (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

    Quem é Tala Rangel, titular do México e sucessor de Ochoa na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 49 minutos

    • ➡️ Quem entra na vaga de Raphinha? As cinco opções de Ancelotti na Seleção

    Os dois primeiros colocados do Grupo C, chave do Brasil, enfrentarão os dois classificados do Grupo F, formado por Holanda, Suécia, Japão e Tunísia. Se a fase de grupos terminasse neste momento, o Brasil, atual líder do Grupo C, teria pela frente o Japão, segundo colocado do Grupo F.

    A disputa pela liderança da chave europeia e asiática segue aberta. Holanda e Japão somam quatro pontos cada. As seleções empataram no confronto direto e venceram seus compromissos da segunda rodada. Os holandeses aplicaram uma goleada por 5 a 1 sobre a Suécia, enquanto os japoneses derrotaram a Tunísia por 4 a 0. Com isso, os critérios de desempate podem ser decisivos para definir quem avançará em primeiro lugar.

    continua após a publicidade

    Quem você quer que o Brasil enfrente na próxima fase?

    Para o Brasil, terminar a fase de grupos na liderança do Grupo C pode representar uma vantagem que vai além do cruzamento na próxima fase. A Seleção enfrenta a Escócia na próxima quarta-feira (24), em Miami, buscando não apenas a classificação, mas também a melhor campanha possível dentro da chave.

    Caso confirme a primeira colocação, o time comandado pela comissão técnica brasileira fará todo o restante da competição em território norte-americano. O possível trajeto até a final inclui partidas em Houston, Nova Jersey, Miami e Atlanta, com a decisão também marcada para Nova Jersey.

    continua após a publicidade

    📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe as principais notícias do Brasil na Copa do Mundo

    Vinicius Jr. durante a partida contra o Haiti, duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
    Vinicius Jr. durante a partida contra o Haiti, duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP).

    A manutenção da liderança permitiria ainda que a delegação permanecesse baseada em Morristown, cidade que abriga o centro de treinamento da Seleção desde o início de junho. A estrutura do local tem recebido elogios constantes por parte dos jogadores e integrantes da comissão técnica.

    🔥 Esportivabet — R$100 de volta se perder
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Por outro lado, uma eventual segunda colocação no Grupo C mudaria significativamente o planejamento logístico. Nesse cenário, o primeiro compromisso da fase eliminatória seria disputado em Monterrey, no México. A mudança poderia obrigar a equipe a deixar temporariamente sua base nos Estados Unidos e reorganizar toda a preparação para os confrontos seguintes.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Casemiro, Douglas Santos e Danilo comemoram vitória do Brasil contra o Haiti
    Seleção BrasileiraArbitragem de Brasil x Escócia é definida com árbitro mexicano conhecido pela SeleçãoHá 31 minutos
    Ancelotti durante Brasil x Haiti
    Seleção BrasileiraBrasil encara a Escócia na Copa por liderança do grupo: veja pontos fortes, fracos e estilo de jogoHá 43 minutos
    Ancelotti durante Brasil x Haiti
    Seleção BrasileiraQuem entra na vaga de Raphinha? As cinco opções de Ancelotti na SeleçãoHá 51 minutos
    No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    Copa do MundoQuanto foi o jogo do Japão contra a Tunísia?Há 1 hora
    Bélgica e Egito ficaram no empate (Foto: EFE/EPA/Stephen Brashear/Folhapress)
    Copa do MundoSeleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (21/06)?Há 1 hora
    Ancelotti durante Brasil x Haiti
    Seleção BrasileiraAtualmente em 1º lugar do grupo, quem o Brasil enfrentaria no mata-mata da Copa?Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta domingo (21/6)
    Rodrigo Caetano e Carlo Ancelotti
    Brasil precisa vencer a Escócia para buscar liderança e melhor logística
    Raphinha sofreu nova lesão e é desfalque da Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Torcedores apontam substituto ideal de Raphinha na Seleção Brasileira
    Posição do Brasil na Copa pode fazer diferença no seu dia de trabalho; entenda
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Jornalista detona trabalho de Ancelotti a frente da Seleção Brasileira: 'Decepcionante'
    Lucas Paquetá Seleção Brasileira Flamengo
    Atuação de jogador do Flamengo na Copa repercute na Europa: 'Incrível'
    Francês Alain Giresse disputa bola com Sócrates e Elzo, durante o jogo das quartas de final da Copa do Mundo entre França e Brasil, em 1986 (Foto: AFP)
    40 anos do Brasil x França que parou o futebol na Copa do Mundo
    Matheus Cunha e a sua obsessão pela Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / Lance!)
    A obsessão chamada Seleção: a longa viagem de Matheus Cunha à Copa do Mundo
    André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Rizek critica medalhão de Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Espero'
    Vozinha fechou o gol no confronto contra a Espanha (Foto: EFE/Lavandeira Jr/FolhaPress)
    Josimar se emociona com Vozinha, que leva seu nome, e vê história de superação se repetir
    Vini Jr. no lançamento do Vinizinho, personagem e mascote oficial do seu instituto (Foto: Divulgação Instituto Vini Jr.)
    Protagonista no Real e na Seleção, Vini Jr. vai além do futebol como líder antirracista
    Felipe Melo aponta possível substituto de Raphinha: 'Vai pra cima'
    Jorginho, do Flamengo critica estreia de Rayan na Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Jorginho, do Flamengo, critica estreia de Rayan na Copa do Mundo: 'Nítido'