Arbitragem de Brasil x Escócia é definida com árbitro mexicano conhecido pela Seleção
Equipes do Grupo C se enfrentam nesta quarta-feira (24)
A Fifa anunciou neste domingo (21) a equipe de arbitragem para o confronto entre Brasil e Escócia, válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O responsável por comandar a partida será o mexicano César Ramos, velho conhecido da Seleção Brasileira por ter apitado o polêmico empate por 1 a 1 contra a Suíça na estreia do Mundial de 2018, em Rostov, na Rússia.
Brasil encara a Escócia na Copa por liderança do grupo: veja pontos fortes, fracos e estilo de jogo
Seleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (21/06)?
Atualmente em 1º lugar do grupo, quem o Brasil enfrentaria no mata-mata da Copa?
O mexicano, que já trabalhou no duelo entre Irã e Nova Zelândia nesta Copa do Mundo 2026, se prepara para comandar seu segundo jogo na competição. Ele estará ao lado dos assistentes e compatriotas Alberto Morin e Marco Bisguerra. A equipe de campo será completada pelo quarto árbitro, Espen Eskas, e pelo árbitro reserva, Jan Erik Engan, ambos da Noruega.
Equipe de arbitragem para Brasil x Escócia:
- Árbitro: César Ramos (MEX);
- Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX);
- 4º árbitro: Espen Eskas (NOR);
- Suplente: Jan Erik Engan (NOR).
O histórico de César Ramos com a Seleção Brasileira
O árbitro mexicano ficou marcado entre os brasileiros por conta de lances capitais na Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, a Seleção reclamou muito de sua atuação em dois momentos específicos na estreia contra a Suíça: um empurrão não marcado em Miranda no gol de empate dos europeus e um suposto pênalti em Gabriel Jesus na etapa final, ignorado pelo juiz e pelo VAR.
Importância do confronto para o Brasil
A Seleção Brasileira inicia neste domingo (21) a preparação para o jogo derradeiro da primeira fase. Na próxima quarta-feira (24), o Brasil encara a Escócia em Miami para confirmar a classificação e buscar o primeiro lugar do Grupo C, objetivo visto como crucial pela comissão técnica para o chaveamento do Mundial.
Pelos cruzamentos da Fifa, os dois melhores colocados da chave cruzam com os classificados do Grupo F, que conta com Holanda, Suécia, Japão e Tunísia. Caso vença a Escócia e supere o Marrocos no saldo de gols, o Brasil garante a liderança e ganha o direito de manter sua base fixa em Morristown, onde a delegação está hospedada desde o dia 2 de junho e cuja estrutura é muito elogiada internamente.
🔥 Esportivabet — R$100 de volta se perder
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre