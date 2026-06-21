Arbitragem de Brasil x Escócia é definida com árbitro mexicano conhecido pela Seleção Equipes do Grupo C se enfrentam nesta quarta-feira (24)

A Fifa anunciou neste domingo (21) a equipe de arbitragem para o confronto entre Brasil e Escócia, válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O responsável por comandar a partida será o mexicano César Ramos, velho conhecido da Seleção Brasileira por ter apitado o polêmico empate por 1 a 1 contra a Suíça na estreia do Mundial de 2018, em Rostov, na Rússia.

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O mexicano, que já trabalhou no duelo entre Irã e Nova Zelândia nesta Copa do Mundo 2026, se prepara para comandar seu segundo jogo na competição. Ele estará ao lado dos assistentes e compatriotas Alberto Morin e Marco Bisguerra. A equipe de campo será completada pelo quarto árbitro, Espen Eskas, e pelo árbitro reserva, Jan Erik Engan, ambos da Noruega.

Equipe de arbitragem para Brasil x Escócia:

Árbitro: César Ramos (MEX);

César Ramos (MEX); Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX);

Alberto Morin (MEX) e Marco Bisguerra (MEX); 4º árbitro: Espen Eskas (NOR);

Espen Eskas (NOR); Suplente: Jan Erik Engan (NOR).

Arbitragem de Brasil x Escócia (Foto: Reprodução/X)

O histórico de César Ramos com a Seleção Brasileira

O árbitro mexicano ficou marcado entre os brasileiros por conta de lances capitais na Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, a Seleção reclamou muito de sua atuação em dois momentos específicos na estreia contra a Suíça: um empurrão não marcado em Miranda no gol de empate dos europeus e um suposto pênalti em Gabriel Jesus na etapa final, ignorado pelo juiz e pelo VAR.

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Importância do confronto para o Brasil

A Seleção Brasileira inicia neste domingo (21) a preparação para o jogo derradeiro da primeira fase. Na próxima quarta-feira (24), o Brasil encara a Escócia em Miami para confirmar a classificação e buscar o primeiro lugar do Grupo C, objetivo visto como crucial pela comissão técnica para o chaveamento do Mundial.

Pelos cruzamentos da Fifa, os dois melhores colocados da chave cruzam com os classificados do Grupo F, que conta com Holanda, Suécia, Japão e Tunísia. Caso vença a Escócia e supere o Marrocos no saldo de gols, o Brasil garante a liderança e ganha o direito de manter sua base fixa em Morristown, onde a delegação está hospedada desde o dia 2 de junho e cuja estrutura é muito elogiada internamente.

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