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Holanda pode pegar o Brasil na próxima fase da Copa do Mundo? Veja o cenário

Goleada holandesa por 5 a 1 sobre a Suécia mexe diretamente com o futuro do Brasil

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 16:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Brasil e Holanda podem se enfrentar na próxima fase da Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Twitter)
Brasil e Holanda podem se enfrentar na próxima fase da Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Twitter)

A vitória por 3 a 0 sobre o Haiti trouxe tranquilidade para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Líder do Grupo C com quatro pontos, empatado com o Marrocos, mas em vantagem no saldo de gols, o Brasil decide sua posição final na próxima quarta-feira (24), diante da Escócia.

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    Cody Gakpo marcou dois gols na partida entre Holanda e Suécia pela Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

    Com a vaga encaminhada, as projeções para as oitavas de final ganharam um ingrediente de peso neste sábado (20). A Holanda venceu a Suécia com uma goleada por 5 a 1, assumiu a liderança no Grupo F e se colocou firmemente no horizonte de possíveis adversários da equipe de Carlo Ancelotti.

    Como funciona o cruzamento com o Grupo F?

    O regulamento da Fifa determina que os classificados do Grupo C (chave do Brasil) cruzem com os sobreviventes do Grupo F na primeira fase eliminatória. Os cenários para que o clássico entre Brasil e Holanda aconteça dependem das posições invertidas de liderança:

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    1. Cenário 1: O Brasil confirma o 1º lugar do Grupo C e a Holanda avança como 2ª colocada do Grupo F.
    2. Cenário 2: O Brasil avança na 2ª posição de sua chave e a Holanda consolida a liderança do Grupo F.

    A goleada holandesa por 5 a 1 sobre os suecos embolou os critérios de desempate, já que a Suécia vinha de uma vitória idêntica por 5 a 1 contra a Tunísia na rodada de abertura. O grupo conta ainda com o Japão, que empatou com a Holanda na estreia e mede forças com os tunisianos na madrugada de domingo.

    E se o Brasil passar em terceiro?

    Existe uma terceira via matemática, embora menos provável devido à situação confortável da Seleção Brasileira. Caso o Brasil balance nas rodadas finais, termine na terceira colocação do Grupo C e ainda assim se classifique entre os melhores terceiros gerais, o chaveamento muda por completo.

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    Vinicius Jr. durante a partida contra o Haiti, duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
    Vinicius Jr. durante a partida contra o Haiti, duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

    Nessa combinação específica, a Seleção Brasileira deixaria a rota do Grupo F e passaria a cruzar com os líderes das chaves A, E ou I. Esse desenho definitivo, contudo, só será destrinchado pela Fifa após o término simultâneo de todos os grupos.

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