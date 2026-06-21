Josimar se emociona com Vozinha, que leva seu nome, e vê história de superação se repetir Em entrevista ao Lance!, ex-lateral da Seleção se emociona ao ver goleiro de Cabo Verde brilhar na Copa

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A Copa do Mundo traz na sua essência histórias que vão muito além do futebol. Em 2026, uma delas conecta passado e presente por meio de um nome: Josimar. Ídolo do Botafogo e destaque da Seleção Brasileira na Copa de 1986, no México, o ex-jogador viveu um momento de forte emoção ao acompanhar o noticiário em torno de Josimar José Évora Dias, o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, que virou um dos grandes personagens do Mundial. O Lance! conversou com o ex-lateral, que falou sobre o sentimento de ver seu nome novamente ligado a um episódio marcante de um Mundial.

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Vozinha ganhou destaque após a grande atuação contra a Espanha, garantindo o empate na estreia de Cabo Verde. A repercussão foi imediata: reconhecimento dos torcedores, crescimento nas redes sociais e uma onda de carinho que ultrapassou fronteiras. Mas o que poucos sabiam é que o nome de batismo do goleiro (cujo apelido se deve à relação com uma de suas avós) é Josimar e foi dado pelo pai em homenagem ao ex-jogador brasileiro. Essa coincidência transformou a história em algo ainda mais simbólico.

Ao Lance!, Josimar não escondeu a emoção que teve ao descobrir a ligação com o atleta cabo-verdiano e comparou trajetórias marcadas por superação, origem humilde e apoio familiar.

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— Estou muito feliz. Há muitos anos, participei da Copa do Mundo em 86. Já se passaram 40 anos e agora estou revivendo tudo isso com essa homenagem do Vozinha. Na realidade, foi o pai do Vozinha, o sr. José Pedro, quem colocou o meu nome no filho dele. Então, estou aqui radiante de alegria, vivendo emoção em cima de emoção. Estou realmente muito feliz com todo o percurso da minha carreira, mas essa é uma parte muito gostosa, uma coisa maravilhosa que está acontecendo. Acredito que não só para mim, mas para ele também — afirmou.

O ex-lateral revelou que só tomou conhecimento da história durante a Copa do Mundo e que a repercussão alterou completamente sua rotina, focada em seu projeto social que ajuda pessoas do interior do Brasil.

— Foi uma surpresa. Não conhecia essa história, fiquei sabendo agora na Copa. Inclusive, estava viajando. Passei 40 dias viajando por causa de um projeto que estamos desenvolvendo e, quando cheguei, fiquei sabendo da notícia. A história explodiu, e não consegui nem viajar mais. Tinha alguns compromissos que precisei cancelar por causa dessa correria e dessa loucura que está sendo. Mas, volto a dizer, é uma loucura prazerosa. Uma notícia maravilhosa ter um xará goleiro. Olha como são as coisas: eu jogava na linha e ele é goleiro, mas fazendo defesas fantásticas. Quando jogava, fazia gols na linha; ele está fazendo defesas fantásticas atuando no gol. Então, está sendo uma felicidade muito grande. Essa notícia me trouxe apenas alegrias, mostrando que todo o meu esforço e toda a minha dedicação quando estive na Copa do Mundo, não só na Seleção, mas nos clubes por onde passei, não foram em vão.

A emoção, no entanto, cresce ainda mais quando Josimar fala sobre a origem do goleiro cabo-verdiano e se enxerga na história dele. O ex-jogador admitiu que se emociona com o tema.

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— Tenho chorado como um bebê, porque ele vem de uma família como a minha, uma família humilde. E, quando a gente vive em uma família humilde, sabe muito bem o esforço que faz e a luta que é ter que matar um leão por dia para superar as dificuldades. Vim de uma família de sete irmãos. Não fomos criados pelo nosso pai, era só a minha mãe mesmo na luta, correndo atrás. A minha mãe também não tinha uma instrução elevada, era uma humilde merendeira de escola, mas, graças a Deus, conseguimos vencer.

Josimar com a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986 (Foto: Arquivo pessoal)

Josimar ainda destacou a identificação com a trajetória do goleiro e o impacto emocional da história envolvendo a família do atleta.

— Quando vejo a vida dele, e agora tenho acompanhado mais e procurado saber quem ele e sua família são, me vejo nele. Nós somos lutadores e vencedores. Graças a Deus, conseguimos vencer toda essa batalha, toda essa luta e toda essa diferença social, e continuamos firmes e fortes. Graças a Deus, o que aconteceu comigo está acontecendo com ele agora. Estou muito orgulhoso de receber a notícia de que ele carrega o meu nome. Estou muito orgulhoso de ver a história dele, um cara também lutador e aguerrido.

Josimar também citou um episódio marcante envolvendo a mãe de Vozinha, que não tinha condições de viajar para acompanhar o filho na Copa do Mundo, situação que o tocou.

— Você viu aí: a coitada da mãe dele não tinha nem dinheiro para comprar uma passagem para ir assisti-lo. Graças a Deus, nós conseguimos. Falo 'nós' porque já me sinto envolvido com a família. Nós conseguimos dar essa alegria merecida a ela. Ainda bem que a história foi reconhecida e Deus agiu de imediato, fazendo com que ela ficasse perto do filho.

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Josimar volta a se emocionar ao ver semelhanças nas trajetórias de luta dos dois

Ainda ao analisar as semelhanças em sua trajetória com a de Vozinha, Josimar fez questão de relembrar as pessoas que o ajudaram até se tornar jogador.

— E não só a minha família, como também os meus vizinhos. A minha falecida avó, Dona Jovelina, também me ajudou muito nessa caminhada. Ela também era uma guerreira e uma lutadora, me ajudava com alguns trocadinhos para a passagem de ônibus. Alguns vizinhos meus também me ajudavam. Então, sinceramente, eu olho para ele e me vejo.

— É por isso que fico tão emocionado, porque nós somos guerreiros, somos lutadores e conseguimos vencer. Tivemos nossas falhas e ainda vamos ter, pois todos nós somos seres humanos, mas o mais importante é que as falhas serviram como aprendizado e força para vencer e superar as dificuldades.

Josimar manda recado para Vozinha e promete ida a Cabo Verde

No fim da conversa com o Lance!, Josimar deixou uma mensagem direta ao goleiro cabo-verdiano, em tom de apoio e carinho. Além disso, prometeu que irá visitá-lo em seu país.

— Vozinha, você tem aqui um amigo. Além de um xará, você tem um amigo. Nós aqui estamos orando por você. Até porque nós somos da mesma classe social, viemos de famílias humildes e aguerridas. Não desista nunca! Desistir, jamais! Você ainda vai alcançar muitas e muitas coisas, porque não sou só eu que estou orando por você, não. O Brasil inteiro está orando por você. Deus está contigo e com a tua família. Pode contar conosco. Em breve estarei aí no seu país, irei à sua casa para te dar um abraço, estarmos juntos. Um beijo, meu amigo, meu irmão, meu xará!

Vozinha entra em campo neste domingo (21). A seleção de Cabo Verde enfrenta o Uruguai às 19h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Veja outras respostas de Josimar ao Lance!

Momento ruim das laterais do Brasil

— Encontrar laterais é muito difícil. Na lateral, é complicado, não só na direita, mas também na esquerda. Estamos passando por mais uma dificuldade, mas eu oro para que quem entrar na Seleção faça o melhor. Precisamos de dedicação. O futebol é o que nos dá alegria. Espero que quem for escalado se entregue de corpo e alma.

Brasil tem chances de ser campeão do mundo?

— A Seleção tem chance, sim. A Seleção Brasileira é a Seleção Brasileira, não é? Quando a camisa amarelinha entra em campo, os adversários tremem. Mas agora a gente tem que mostrar isso dentro de campo. Hoje em dia, as coisas mudaram. Não tremem mais como tremiam antigamente, nas décadas de 70 e 80, quando nós entrávamos em campo com Zico, Falcão, Careca, entre outros.

Josimar festeja gol ao lado de Zico na Seleção: boas recordações (Foto: Arquivo pessoal)

— Agora está diferente. As seleções adversárias estão mais preparadas. Elas têm levado principalmente treinadores brasileiros e jogadores brasileiros para naturalizar em seus países. Não estão mais tão bobos como antes. Você vê que, mesmo contra o Haiti, no segundo tempo, em algumas jogadas eles apertaram, nos sufocando (...) Vamos torcer para que o Ancelotti faça um bom trabalho, coloque esses jogadores na linha e a gente consiga esse título tão desejado por todos nós.

Relação com o Botafogo e momento do clube

— O Botafogo também vive uma fase turbulenta com todas essas mudanças que estão acontecendo. O Botafogo é meu time do coração, mas não estou acompanhando muito de perto por causa do meu projeto. Então, acompanho pouco o Botafogo, mas o pouco que vejo às vezes me deixa triste, às vezes me deixa alegre. Ser Botafogo é sempre assim: é sofrimento.

Josimar em campo pelo Botafogo: ídolo do clube alvinegro (Foto: Arquivo pessoal)

— Mas também tenho orado para que o clube consiga alcançar seus objetivos, que possa voltar a ser aquela potência, com jogadores habilidosos e também com uma situação financeira mais equilibrada, sem dívidas. O Botafogo ainda está muito endividado, e que Deus possa ajudar para que isso seja resolvido. Que a gente consiga formar uma grande equipe, competitiva, que volte a dar alegria ao torcedor. Afinal, a Copa do Mundo acontece de quatro em quatro anos, mas o Botafogo é para sempre nos nossos corações.

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