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Para a CazéTV, Arrascaeta projeta confronto contra Cabo Verde e avisa: 'Nada de Vozinha'

Mensagem enviada pelo meia uruguaio trouxe aviso bem-humorado sobre o goleiro de Cabo Verde antes de duelo decisivo pelo Grupo H

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
20/06/2026 12:48
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Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

O Uruguai enfrenta Cabo Verde neste domingo (21), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A Celeste ficou no 1 a 1 com a Arábia Saudita na estreia e precisa vencer para não chegar pressionada ao duelo final contra a Espanha. Pensando nisso, em mensagem exibida hoje pela manhã pelo repórter Chico Moedas em um programa ao vivo na CazéTV, o craque do Flamengo e da seleção uruguaia afirmou que amanhã não terá "nada de Vozinha".

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  • Camisa 10 do Uruguai deve estrear diante da Espanha na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Uruguai deve ter retorno de Arrascaeta para decisão contra Espanha na Copa do Mundo

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    • — Nada de Vozinha amanhã e La Celeste, hein 😂 — escreveu Arrascaeta para Chico Moedas.

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    Quando Arrascaeta deve retornar à seleção?

    Giorgian De Arrascaeta está fora da partida contra Cabo Verde, marcada para este domingo (21), pela segunda rodada do Grupo H, mas a expectativa da comissão técnica é de que o meia esteja à disposição para o confronto decisivo diante da Espanha, na última rodada da fase de grupos, na sexta-feira da semana que vem, dia 26 de junho.

    O jogador do Flamengo ainda não fez sua estreia no Mundial. Arrascaeta sofreu uma lesão na panturrilha direita poucos dias antes do início da competição e vem realizando tratamento para retornar aos gramados. Por conta do problema físico, ele ficou fora do empate contra os sauditas e também não estará à disposição diante dos cabo-verdianos.

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    Segundo informações divulgadas pela Associação Uruguaia de Futebol, a recuperação do camisa 10 evolui de forma positiva, mas a comissão técnica adota cautela. O dirigente da federação uruguaia Jorge Casales explicou que a prioridade é ter o meia em plenas condições para a reta decisiva da fase de grupos.

    Situação do Grupo H

    No Grupo H da Copa do Mundo, Cabo Verde fez história em seu primeiro jogo na competição ao segurar empate por 0 a 0 contra a toda poderosa Espanha, em Dallas. Já em Miami, a Arábia Saudita saiu na frente contra o Uruguai, mas os Celestes igualaram o placar na reta final.

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    Situação do Grupo H
    Situação do Grupo H (Crédito: Tabela / Lance!)

    Próximos jogos do Grupo H da Copa do Mundo

    • Espanha x Arábia Saudita - 21 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA);
    • Uruguai x Cabo Verde - 21 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

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