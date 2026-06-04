José Sá comenta favoritismo de Portugal para a Copa do Mundo e faz alerta

José Sá, goleiro da seleção portuguesa, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (4), no quarto dia de preparação nos Estados Unidos. Durante a entrevista, o jogador falou sobre o status de "favorita" que Portugal carrega, mas fez um alerta para manter os pés no chão.

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De acordo com suas palavras, a equipe chega forte, mas entende que Portugal é apenas uma das candidatas ao título. Para ele, favorita é a seleção que já conquistou a taça.

- Portugal está muito forte. Somos candidatos. Favorito é quem já ganhou o Mundial. Estamos a trabalhar bem, queremos ganhar todos os jogos para no fim levantar a taça - destacou.

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O defensor também falou sobre Roberto Martínez, técnico da seleção. José Sá foi questionado sobre uma eventual saída após o final da Copa do Mundo.

- Isso não é assunto. Nunca falamos sobre isso, não sei de nada a respeito, então não vou responder. Pelo que eu sei, o treinador vai continuar e todos nós estamos com ele - afirmou.

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Goleiro concedeu coletiva nesta quinta-feira (Foto: Divulgação/ X)

Portugal terá dois amistosos antes de estreia na Copa

Portugal terá dois jogos de preparação antes da competição, contra Chile (dia 6) e Nigéria (dia 10). A estreia de Portugal na Copa do Mundo acontece no dia 17, contra a República Democrática do Congo. A equipe está no grupo K.

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