Portugal x Chile Palpite – Análise e odds (06/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Segundo tempo mais produtivo – 1,95 na Betsson Placar provável: Portugal 2 x 0 Chile – 6,50 na Betsson/dd> Aposta de valor: Portugal não sofrer gols – 1,95 na Betsson Aposta alternativa: Cristiano Ronaldo marcar o primeiro gol – 2,87 na Betano Dica com boas chances: Menos de 9,5 escanteios – 1,55 na Br4Bet

Portugal recebe o Chile neste sábado (6), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Para a seleção de Roberto Martínez, será o penúltimo teste antes da estreia no Mundial em busca dos últimos ajustes.

Do outro lado, o Chile encara o amistoso como uma oportunidade de medir forças contra uma seleção de elite. Fora da Copa do Mundo, a Roja vive processo de renovação, após mais um ciclo frustrante nas Eliminatórias Sul-Americanas. Confira os palpites do Lance para a partida em Portugal e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Portugal x Chile em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Portugal entra na reta final, Chile tenta acelerar reconstrução

Portugal chega ao amistoso com uma campanha de qualificação praticamente impecável. A seleção de Roberto Martínez marcou 20 gols e sofreu apenas sete no caminho até o Mundial, classificando-se com tranquilidade. O ponto alto foi a goleada por 9 x 1 sobre a Armênia, em novembro de 2025, com hat-tricks de João Neves e Bruno Fernandes.

Na janela de março, Portugal fez dois testes na América do Norte. Empatou sem gols com o México, na reinauguração do Estádio Azteca, em jogo no qual Cristiano Ronaldo não participou por lesão muscular. Depois, venceu os Estados Unidos por 2 x 0 em Atlanta, com gols de Francisco Trincão e João Félix.

A convocação de Martínez teve decisões importantes. António Silva, João Palhinha e Pedro Gonçalves ficaram fora, enquanto Tomás Araújo, Samu Costa e Gonçalo Guedes entraram na lista. A ausência do quarteto do PSG neste amistoso reduz opções no meio-campo e no ataque, mas não altera o favoritismo português.

O jogo contra o Chile também serve para ajustar o provável time-base antes do Mundial. Portugal integra o Grupo K, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e RD Congo, e estreia em 17 de junho, em Houston. Com Cristiano Ronaldo disponível e o núcleo principal em campo, a tendência é de uma equipe dominante desde os primeiros minutos.

O Chile vive um cenário bem diferente. A seleção não se classificou para a Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva e terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na lanterna, com 11 pontos em 18 jogos. A campanha ruim levou à saída de Ricardo Gareca e abriu espaço para Nicolás Córdova iniciar um processo de renovação.

Os resultados recentes mostram uma equipe ainda instável. Na FIFA Series de março, o Chile venceu Cabo Verde por 4 x 2 em Auckland, depois de sair atrás no placar. Quatro dias depois, foi goleado por 4 x 1 pela Nova Zelândia, em uma atuação frágil, com pouca posse, baixa produção ofensiva e dificuldade para competir sem a bola.

Para o amistoso em Portugal, Córdova convocou 26 jogadores e terá ausências relevantes. Alguns nomes importantes estão fora, o que reduz a experiência e a força ofensiva da equipe. Sem esses nomes, Darío Osorio, Gonzalo Tapia e Lucas Cepeda devem assumir maior responsabilidade na frente.

Outros palpites e odds para Portugal x Chile

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Confrontos diretos entre Portugal x Chile

O histórico entre Portugal e Chile é curto e tem uma curiosidade relevante: em quatro partidas de seleções principais, os portugueses ainda não venceram. São dois empates e duas vitórias chilenas, um dado que contrasta com a diferença atual entre os elencos.

O confronto mais recente aconteceu na semifinal da Copa das Confederações de 2017, em Kazan, na Rússia. Depois de empate por 0 x 0 no tempo normal e na prorrogação, o Chile avançou à final nos pênaltis, com grande atuação de Claudio Bravo. O goleiro defendeu as cobranças de Ricardo Quaresma, João Moutinho e Nani.

O jogo deste sábado será o primeiro encontro entre as seleções desde aquela semifinal. Nesse intervalo, os caminhos foram opostos: Portugal seguiu presente nas grandes competições e chega ao Mundial como um dos favoritos da Copa do Mundo; o Chile ficou fora das três últimas Copas e ainda tenta reconstruir o elenco após o fim da geração dourada.

Notícias de Portugal x Chile

Portugal: desfalques e dúvidas

A ausência mais relevante de Portugal é coletiva. Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes e Vitinha não estarão disponíveis para o jogo. Os quatro conquistaram a Liga dos Campeões pelo PSG e só chegam ao grupo no sábado à tarde.

Segundo a imprensa portuguesa, Roberto Martínez trabalhou durante a semana com 23 jogadores disponíveis. Todos estão aptos para o confronto com o Chile. A tendência é que o treinador use uma escalação forte, próxima da base planejada para o Mundial.

Diogo Costa deve começar no gol, com Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e João Cancelo na defesa. No meio-campo, Bruno Fernandes, Rúben Neves e Bernardo Silva formam a estrutura mais provável. No ataque, Francisco Trincão, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão aparecem como favoritos.

Cristiano Ronaldo chega ao amistoso com uma motivação extra. O atacante soma 143 gols pela seleção e segue perseguindo marcas históricas antes de mais uma Copa do Mundo. Mesmo aos 41 anos, continua como referência técnica, simbólica e ofensiva da equipe.

Provável escalação de Portugal (4-3-3): Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e João Cancelo; Rúben Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Francisco Trincão, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

Chile: desfalques e dúvidas

O Chile chega ao amistoso sem três nomes importantes. Ben Brereton Díaz passou por cirurgia no joelho após o fim da temporada da Championship inglesa. Marcelino Núñez também está fora depois de realizar cirurgia nasal.

Erick Pulgar, do Flamengo, novamente recusou convocação por motivos pessoais. As ausências reduzem a experiência da equipe em setores centrais e ofensivos, justamente em um momento de renovação do elenco.

Nicolás Córdova deve manter uma base jovem. Brayan Cortés, do Argentinos Juniors, voltou a ser convocado após bom semestre no futebol argentino e deve começar no gol. Na defesa, Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román e Gabriel Suazo formam a linha mais provável.

No meio-campo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro e Lautaro Millán devem iniciar. Darío Osorio, Gonzalo Tapia e Lucas Cepeda aparecem como trio ofensivo favorito. Nils Reichmuth, do FC Thun, é uma das novidades da lista e reforça a tentativa de ampliar o grupo para o próximo ciclo.

Provável escalação do Chile (4-3-3): Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román e Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro e Lautaro Millán; Darío Osorio, Gonzalo Tapia e Lucas Cepeda. Técnico: Nicolás Córdova.

Destaques individuais de Portugal x Chile

Jogador destaque · Portugal Cristiano Ronaldo 143 Gols pela seleção – recorde absoluto 226 Jogos pela seleção – recordista na seleção masculina 8 Gols em Mundiais em cinco participações 973 Gols na carreira até 21 de maio de 2026 Jogador destaque · Chile Darío Osorio 6 Gols na temporada 2025/26 pelo Midtjylland (Superligaen) 6 Assistências na temporada 2025/26 pelo Midtjylland 7,51 Nota média FotMob pelo Midtjylland na temporada 17 Jogos pela seleção chilena principal (1 gol)

Os técnicos - Martínez ajusta o elenco, Córdova acelera renovação

Roberto Martínez

Roberto Martínez, de 52 anos, assumiu Portugal em 2023, após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar para o Marrocos. O técnico espanhol chegou com experiência acumulada em seis anos no comando da Bélgica, período em que levou os Diabos Vermelhos às semifinais do Mundial de 2018.

Em Portugal, Martínez conquistou a Liga das Nações de 2025 e conduziu a seleção ao Mundial com ampla superioridade nas eliminatórias. Seu trabalho se apoia em flexibilidade tática, controle de posse e integração entre jogadores experientes e nomes da nova geração.

Nicolás Córdova

Nicolás Córdova, de 47 anos, assumiu a seleção principal do Chile de forma interina em julho de 2025, após a demissão de Ricardo Gareca. Antes, trabalhava nas categorias de base e já participava do processo de renovação do futebol chileno.

Sua missão é reconstruir a Roja após o fim da geração que venceu as Copas América de 2015 e 2016. Alexis Sánchez, Arturo Vidal e Gary Medel já não fazem parte do núcleo da seleção, e Córdova tenta abrir espaço para novos nomes. O início do trabalho ainda é instável, com resultados irregulares e um elenco em avaliação.

Análise tática de Portugal x Chile

Portugal deve atuar no 4-3-3 que Martínez vem consolidando desde a Liga das Nações de 2025. Sem Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, o meio-campo deve ter Bruno Fernandes como principal motor criativo, com Bernardo Silva e Rúben Neves completando o setor.

A largura ofensiva ficará com Rafael Leão pela esquerda e Francisco Trincão pela direita, enquanto Cristiano Ronaldo será a referência central. A pressão alta também deve aparecer como ponto forte, especialmente diante de um Chile que teve dificuldades para sair jogando contra a Nova Zelândia.

O lado direito da defesa chilena pode ser uma zona explorada por Portugal. Iván Román ainda está em fase de afirmação na seleção principal, e Leão pode atacar esse setor com velocidade e força no um contra um. João Cancelo também deve participar bastante da construção pelo lado.

O Chile de Córdova deve responder em um 4-3-3 mais cauteloso, com bloco baixo e prioridade à compactação defensiva. Darío Osorio será a principal opção de desequilíbrio em transições, atacando os espaços deixados pelos laterais portugueses. Ainda assim, a tendência é que os visitantes passem boa parte do jogo sem a bola.

Prognóstico de placar exato para Portugal x Chile