Jornalista holandês pede estrela da Copa no banco e detona Memphis: 'Não deveria jogar' Comentarista critica camisa 10 e sugere mudanças no time titular da Holanda

O empate entre Holanda e Japão, na estreia de ambas as equipes na Copa do Mundo, ainda rende comentários negativos ao time de Ronald Koeman, especialmente na imprensa holandesa.

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O jornalista Valentijn Driessen, do jornal De Telegraaf, não poupou críticas ao treinador e questionou a escalação de Frenkie de Jong, um dos principais jogadores da equipe.

— No meio-campo, você tem o trio ideal (Reijnders, De Jong e Gravenberch), se olhar os clubes onde jogam: Manchester City, Barcelona e Liverpool. Mas, juntos, simplesmente não funciona. Isso é decepcionante, mas é a realidade. Já vimos isso em várias partidas. A Holanda não melhora com eles juntos. Koeman precisa intervir e mudar algo. Gravenberch foi bem, Reijnders foi invisível, e Frenkie é o de sempre: muita circulação, muito correr com a bola, mas lento. Koeman precisa tomar decisões e não seria errado mandar um sinal forte colocando Frenkie de Jong no banco — disse o jornalista ao De Telegraaf.

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Outro jogador que recebeu críticas por parte do repórter é o atacante Memphis Depay, do Corinthians. A utilização reduzida do camisa 10 já havia sido antecipada pelo técnico Ronald Koeman.

Recuperado recentemente de lesão, Memphis chegou ao torneio sem uma sequência ideal de partidas e, por isso, teve sua minutagem controlada na estreia da seleção holandesa.

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— O Malen não está correspondendo, mas qual é a opção? O Memphis Depay já vimos que não é alternativa. O Koeman apostou todas as suas fichas no Depay ao longo da temporada. Mas, se você o vê entrando ontem, você pensa: o que ele está fazendo nos Estados Unidos (Copa do Mundo), afinal? Ele deveria estar em reabilitação para se recuperar de sua lesão, e não com a seleção holandesa — concluiu.

Memphis vs Japão

20 minutos em campo 1 passe decisivo 1/1 cruzamentos certos 7/7 passes certos 2 bolas recuperadas 0/3 duelos ganhos 1 falta 1 cartão amarelo Nota Sofascore 6.5

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Frenkie de Jong, meio-campista, e Ronald Koeman, treinador da seleção da Holanda (Foto: Reuters/Hannah Mckay/Folhapress)

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo e, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia, volta a campo no dia 20 de junho para enfrentar a Suécia, em Houston. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

1 . 14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas 2 . 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston 3 . 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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