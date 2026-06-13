Jornal da Espanha repercute goleada dos Estados Unidos sobre o Paraguai: 'Showtime' Seleção americana estreou em casa com um sonoro 4 a 1 sobre o Paraguai

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo e o clima vivido no estádio SoFi, em Los Angeles, na última sexta-feira, mexeram positivamente com o brio da seleção dos Estados Unidos, que goleou o Paraguai no primeiro jogo válido pelo grupo D e apenas o quarto do torneio até o momento. A vitória contundente gerou repercussão mundo afora. O jornal Marca, da Espanha, comentou que os americanos deram "show" na estreia sobre os paraguaios.

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— "Showtime" em Los Angeles. Estreia espetacular dos Estados Unidos, dançando sobre o Paraguai.

O veículo espanhol destacou a atuação do atacante Folarin Balogun, que marcou dois gols na partida, e apontou Christian Pulisic como o grande líder da vitória sobre os sul-americanos, dizendo que, com méritos, os Estados Unidos fizeram do Paraguai uma "piada".

Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai na estreia da equipe na Copa do Mundo (Foto: Valerie Macon / AFP)

— A equipe de Gustavo Alfaro, geralmente séria e raramente vista em festas, virou motivo de piada. Graças aos Estados Unidos, é claro. O espetáculo foi todo planejado antes, durante e depois da partida, e os paraguaios se deixaram levar completamente desde o início. Tanto que Bobadilla marcou o primeiro gol, que atraiu a atenção de todos: o gol paraguaio.

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O brasileiro naturalizado paraguaio e jogador do Palmeiras, Mauricio, foi o autor do gol de honra da seleção do Paraguai, que sofreu um duro golpe e terá que buscar seus primeiros pontos contra a Austrália e tentar vencer a Turquia para garantir a classificação, que hoje é vista com menos otimismo após o revés impactante em Los Angeles.

Pelo lado norte-americano, a Seleção do Mauricio Pochettino apresentou bom futebol, que consegue ser competitiva e pode, quem sabe, buscar a primeira colocação do grupo D. O grupo é acessível e os Estados Unidos mostraram que não estão a passeio na competição.

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