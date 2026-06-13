logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Jornal da Espanha repercute goleada dos Estados Unidos sobre o Paraguai: 'Showtime'

Seleção americana estreou em casa com um sonoro 4 a 1 sobre o Paraguai

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 11:14
Favorite o Lance! no Google
Estados Unidos estrearam na Copa do Mundocom goleada (Foto: Frederic J. Brown/ AFP)
Estados Unidos estreiam na Copa do Mundo com goleada sobre o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown/ AFP)

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo e o clima vivido no estádio SoFi, em Los Angeles, na última sexta-feira, mexeram positivamente com o brio da seleção dos Estados Unidos, que goleou o Paraguai no primeiro jogo válido pelo grupo D e apenas o quarto do torneio até o momento. A vitória contundente gerou repercussão mundo afora. O jornal Marca, da Espanha, comentou que os americanos deram "show" na estreia sobre os paraguaios. 

continua após a publicidade
  • Paul Clement e Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

    Braço direito de Ancelotti revela bastidores da Seleção e obsessão pelo hexa

    Seleção Brasileira
    Há 8 minutos
  • Sébastien Migné comandando a Seleção do Haiti durante treinos em preparação para a Copa do Mundo 2026

    Técnico do Haiti projeta surpresa no grupo do Brasil, mas alerta: ‘Precisamos elevar o nível’; entenda

    Copa do Mundo
    Há 12 minutos
  • Irã vai disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images)

    Capitão do Irã critica a falta de clima amigável na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 17 minutos

    • ➡️Imprensa de Marrocos ignora peso do Brasil na Copa: 'O mais importante vem depois'

    — "Showtime" em Los Angeles. Estreia espetacular dos Estados Unidos, dançando sobre o Paraguai.

    O veículo espanhol destacou a atuação do atacante Folarin Balogun, que marcou dois gols na partida, e apontou Christian Pulisic como o grande líder da vitória sobre os sul-americanos, dizendo que, com méritos, os Estados Unidos fizeram do Paraguai uma "piada".  

    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)
    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai na estreia da equipe na Copa do Mundo (Foto: Valerie Macon / AFP)

    — A equipe de Gustavo Alfaro, geralmente séria e raramente vista em festas, virou motivo de piada. Graças aos Estados Unidos, é claro. O espetáculo foi todo planejado antes, durante e depois da partida, e os paraguaios se deixaram levar completamente desde o início. Tanto que Bobadilla marcou o primeiro gol, que atraiu a atenção de todos: o gol paraguaio.

    continua após a publicidade

    ➡️Sábado de Copa do Mundo: qual o seu palpite para os jogos de hoje? Vote

    O brasileiro naturalizado paraguaio e jogador do Palmeiras, Mauricio, foi o autor do gol de honra da seleção do Paraguai, que sofreu um duro golpe e terá que buscar seus primeiros pontos contra a Austrália e tentar vencer a Turquia para garantir a classificação, que hoje é vista com menos otimismo após o revés impactante em Los Angeles. 

    Pelo lado norte-americano, a Seleção do Mauricio Pochettino apresentou bom futebol, que consegue ser competitiva e pode, quem sabe, buscar a primeira colocação do grupo D. O grupo é acessível e os Estados Unidos mostraram que não estão a passeio na competição.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Paul Clement e Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)
    Seleção BrasileiraBraço direito de Ancelotti revela bastidores da Seleção e obsessão pelo hexaHá 11 minutos
    Sébastien Migné comandando a Seleção do Haiti durante treinos em preparação para a Copa do Mundo 2026
    Copa do MundoTécnico do Haiti projeta surpresa no grupo do Brasil, mas alerta: 'Precisamos elevar o nível'; entendaHá 12 minutos
    Irã vai disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images)
    Copa do MundoCapitão do Irã critica a falta de clima amigável na Copa do MundoHá 17 minutos
    Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
    Fora de CampoFoto de Harry Kane de cueca em concentração da Inglaterra viraliza na web; vejaHá 27 minutos
    seleção portugal
    Copa do MundoPortugal desembarca nos Estados Unidos; veja como foiHá 29 minutos
    Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBFNeymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
    Copa do MundoNeymar manda recado antes da estreia do Brasil na Copa: 'Prontos para os desafios'Há 40 minutos

    Mais LANCE!

    Ancelotti de braços cruzados no treino da Seleção
    Ancelotti celebra estreia em Copas com o Brasil: 'Capítulo muito especial'
    Slavko Vincic esteve em um jogo do Mundial (Foto: Stu Forster / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
    Árbitro de Brasil x Marrocos já foi detido em operação contra tráfico e prostituição
    Lucas Paquetá e Duda Fournier estão juntos desde a época do Flamengo
    Esposa de Paquetá mostra mansão em que está hospedada durante a Copa do Mundo
    Vini Jr durante coletiva de imprensa da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro ; / CBF)
    Vini Jr chega à Copa cercado por marcas históricas e protagonismo
    Rayan, ao centro, se diverte em treino da seleção brasileira nesta sexta-feira, em Nova Jersey (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Brasil x Marrocos gera expectativa em estrangeiros: 'Maior jogo da Copa'
    Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG
    Filipe Luís de olho: atacante do Monaco brilha na Copa do Mundo
    Seleção da Argélia foi alvo de espionagem durante treinamento nos EUA
    Treino da Argélia, adversária da Argentina na Copa, é alvo de espionagem de TV; entenda
    Pelé e Zagallo
    Sem Pelé e Zagallo, o Brasil estreia em uma Copa diferente de todas as outras
    Danilo Santos comemora gol pelo Brasil em amistoso contra o Panamá
    Imprensa de Marrocos ignora peso do Brasil na Copa: 'O mais importante vem depois'
    Minha superstição: Juninho Paulista revela mística e segredo da Seleção pentacampeã
    Jibril Rajoub, presidente da Associação de Futebol Palestina (Foto: Reprodução/X)
    Presidente da Federação Palestina é barrado da Copa nos EUA após impasse com visto
    Haaland é artilheiro histórico da seleção da Noruega (Foto: Reprodução)
    Soltinho! Haaland dança em treino da Noruega antes da estreia na Copa; veja vídeo
    Marrocos foi a principal surpresa da Copa do Mundo 2022 (EFE/EPA/Mohamed Messara)
    Marrocos já jogou quantas Copas do Mundo?