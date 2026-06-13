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Imprensa de Marrocos ignora peso do Brasil na Copa: 'O mais importante vem depois'

Para a imprensa local, o duelo contra o Brasil não definirá a classificação

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 09:43
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Danilo Santos comemora gol pelo Brasil em amistoso contra o Panamá
Danilo Santos comemora gol pelo Brasil em amistoso contra o Panamá (Foto: Divulgação/ AFP)

A estreia de Marrocos na Copa do Mundo de 2026, diante do Brasil, não é vista pela imprensa local como o confronto mais importante da fase de grupos. Em análise publicada às vésperas da partida, o jornal Actu Maroc defendeu que o futuro dos marroquinos no Mundial será definido principalmente nos jogos contra Escócia e Haiti.

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    Segundo a publicação, o duelo contra a Seleção Brasileira tem grande relevância pelo peso histórico do adversário, mas não deve ser encarado como decisivo para as chances de classificação marroquinas. A orientação do veículo é para que torcedores e jogadores mantenham equilíbrio emocional independentemente do resultado da estreia.

    Foco na classificação

    Para o Actu Maroc, a disputa por uma vaga nas oitavas de final será construída ao longo das três rodadas da fase de grupos. Por isso, os confrontos seguintes, contra Escócia e Haiti, são apontados como os mais importantes para a equipe comandada por Mohamed Ouahbi.

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    O jornal argumenta que enfrentar o Brasil representa um dos maiores desafios possíveis em uma Copa do Mundo. Dessa forma, uma eventual derrota não deveria ser interpretada como sinal de fracasso ou comprometer a confiança construída pela seleção nos últimos anos.

    Ao mesmo tempo, a publicação também faz um alerta em caso de vitória. Segundo o texto, um resultado positivo sobre os brasileiros não garantiria nada por si só e poderia criar uma falsa sensação de tranquilidade antes dos jogos considerados decisivos.

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    Lições do passado

    O veículo lembra que a história dos Mundiais está repleta de exemplos de seleções que surpreenderam favoritos na estreia e acabaram eliminadas precocemente. Da mesma forma, equipes que começaram a competição com bons resultados nem sempre conseguiram confirmar o favoritismo nas fases seguintes.

    Por isso, a recomendação é evitar conclusões definitivas após apenas uma partida. A análise defende que a classificação será resultado do desempenho ao longo de toda a fase de grupos, e não exclusivamente do confronto contra o Brasil.

    Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
    Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)

    Nova realidade de Marrocos

    O discurso também evidencia a mudança de status da seleção marroquina no cenário internacional. Após alcançar as semifinais da Copa do Mundo de 2022 e se tornar a primeira equipe africana a atingir essa fase da competição, Marrocos passou a conviver com expectativas muito maiores.

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    Diante desse novo cenário, o Actu Maroc acredita que a principal missão é impedir que a pressão externa afete o desempenho da equipe. A publicação defende que os 'Leões do Atlas' mantenham a confiança, mas sem perder a cautela, em uma competição considerada uma das mais equilibradas dos últimos anos.

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