Costa do Marfim surpreende e derrota a França antes da Copa do Mundo

A Costa do Marfim derrotou a França de virada por 2 a 1, nesta quinta-feira (4), em amistoso às vésperas da Copa do Mundo. A equipe de Didier Deschamps abriu o placar na reta final do primeiro tempo com Cherki, mas os Elefantes viraram com gols de Doué e Diallo na etapa final.

continua após a publicidade

➡️Por que os irmãos Doué jogam por seleções diferentes na Copa do Mundo?

Na etapa inicial, a França tomou conta das ações sobre Costa do Marfim e foi para os vestiários com a vantagem. Na primeira chegada, Mbappé foi acionado na área por Rabiot e bateu firme para boa defesa de Fofana. Em um rápido contra-ataque, Olise recebeu um passe no lado direito e chutou rasteiro para outra intervenção do goleiro rival. Os visitantes assustaram com Adingra roubando uma bola de Tchouaméni, saindo cara a cara com Maignan e finalizando para um milagre do francês. E após uma pressão, Cherki recebeu um passe na entrada da área, limpou dois marcadores e bateu cruzado para abrir o placar aos 44 minutos.

➡️Sem destaques, Espanha não convence e empata com Iraque em amistoso antes da Copa

Na segunda etapa, França e Costa do Marfim fizeram muitas mudanças e o confronto perdeu intensidade. Ainda assim, os visitantes chegaram ao empate com Doué recebendo uma grande bola em profundidade de Pépé e batendo na saída de Maignan para estufar as redes. A equipe de Didier Deschamps chegou com perigo com Thuram recebendo passe na entrada da área, limpando a marcação e chutando ao lado do gol. Mas aos 38 minutos, Diallo recebeu um cruzamento do lado direito e bateu de primeira para virar a partida pela Costa do Marfim.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

No intervalo, Emerse Faé optou pela entrada de Nicolas Pépé no início do segundo tempo, e o meia foi o responsável por uma grande assistência para Doué surgir livre de marcação na área da França e marcar o gol do empate da Costa do Marfim. A jogada deu a moral para que os visitantes buscassem a virada, enquanto os mandantes sentiram e não tiveram respostas para dar em campo.

continua após a publicidade

Deu aula 🏅

Irmão de Desiré Doué, Guéla Doué brilhou com a camisa da Costa do Marfim contra a França e foi o melhor jogador em campo. O atleta foi responsável por marcar o gol do empate, além de ter dado a assistência para Diallo estufar as redes e dar a vitória para a equipe africana.

✅ Ficha técnica

França 🆚 Costa do Marfim

Amistoso

📆 Data e horário: quinta-feira, 4 de junho de 2026, às 16h10 (de Brasília)

📍 Local: Stade de la Beaujoire, Nantes (FRA)

🥅 Gols: Cherki, 44'/1ºT (1-0); Doué, 7'/2ºT (1-1); Diallo, 38'/2ºT (1-2)

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

França (Técnico: Didier Deschamps)

Maignan; Koundé (Gusto), Upamecano (Lacroix), Konaté (Lucas Hernandez) e Theo Hernandez (Digne); Tchouaméni (Kanté) e Rabiot (Koné); Olise (Akliouche), Thuram (Barcola), Mbappé (Mateta) e Cherki (Zaire-Emery).

Costa do Marfim (Técnico: Emerse Faé)

Yahia Fofana; Doué, Singo (Diomande), Agbadou e Konan (Opéri); Seko Fofana (Bonny), Kessie (Oulai) e Diakité (Diallo); Adingra (Pépé), Diomande (Sangaré) e Wahi (Guessand).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.