Inglaterra usa pulseiras para monitorar jogadores na preparação para a Copa

A seleção da Inglaterra iniciou os treinos em West Palm Beach, na Flórida, e incluiu novos recursos tecnológicos no seu planejamento para a Copa do Mundo de 2026. Durante as atividades de campo, atletas como o avançado Marcus Rashford e o defesa Ezri Konsa exibiram pulseiras inteligentes associadas à marca do jogador Cristiano Ronaldo. O acessório tem uso frequente para a monitorização contínua do rendimento e do bem-estar de atletas de alta competição.

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Cada dispositivo tem o valor estimado de 349 libras (cerca de R$ 2.375). Por meio do equipamento, o departamento de preparação física obtém acesso a dados biométricos recolhidos ao longo das 24 horas do dia. O sistema reúne e processa relatórios sobre a qualidade do sono, a variação da frequência cardíaca, a capacidade de recuperação muscular e os níveis gerais de descanso do plantel.

Planejamento logístico e combate às temperaturas elevadas

A aplicação desse monitoramento detalhado responde a uma das principais preocupações da comissão técnica inglesa para o torneio: as condições climáticas. Embora a base oficial da delegação fique estabelecida em Kansas City, no estado do Missouri, os compromissos da primeira fase ocorrem em regiões com registro de temperaturas elevadas nesta época do ano. Os termômetros em Dallas, Boston e Nova Jersey podem superar a marca dos 35°C nos dias de jogo.

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Os dados individuais extraídos das pulseiras servem de orientação para as decisões práticas da comissão técnica nas próximas semanas. Os relatórios de desgaste celular e de fadiga fornecem suporte para o controle da carga de treinos e para a aplicação de estratégias de recuperação adequadas a cada atleta. O objetivo principal é a redução do estresse térmico provocado pelo verão norte-americano, de modo a manter as condições ideais de competitividade do elenco.

Treinamento da Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Preparação da Inglaterra na Copa do Mundo

A seleção da Inglaterra fará dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. No sábado (6), os ingleses encaram a Nova Zelândia, no Raymond James Stadium, em Tampa. Dias depois, na quarta-feira (10), a equipe de Thomas Tuchel fará o último jogo antes do Mundial contra a Costa Rica, no Camping World Stadium em Orlando.

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Após os amistosos, A Inglaterra faz a sua estreia oficial na Copa do Mundo no dia 17 de junho, às 17h (horário de Brasília), em um confronto contra a Croácia, no AT&T Stadium, em Dallas. A equipe inglesa integra o Grupo L da competição, que também conta com as seleções de Gana e do Panamá.

Treinamento da Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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