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Jogadores de Alemanha e Curaçao oram após goleada na Copa

Time europeu venceu por 7 a 1, em Houston

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 21:47
Atualizado há 3 minutos
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O meia alemão Felix Nmecha autografa a camisa de um pequeno fã em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
O meia alemão Felix Nmecha autografa a camisa de um pequeno fã em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Nos 90 minutos, a Alemanha não tomou conhecimento da estreante seleção de Curaçao, neste domingo, e goleou por 7 a 1. Depois da partida, no entanto, alguns jogadores dos dois países fizeram uma oração ainda no gramado.

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    Da seleção alemã, participaram Felix Nmecha e Jonathan Tah.

    - Durante o jogo, somos adversários e, após o jogo, todos somos cristãos e irmãos. Então, simplesmente fizemos uma pequena oração juntos, porque ainda estamos muito gratos - contou Nmecha, de 25 anos.

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    Com a bola rolando, foi justamente o meia alemão, que atua no Borussia Dortmund, quem abriu o placar, logo aos seis minutos. Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown e
    Deniz Undav     também marcaram para os europeus, enquanto Livano Comenencia fez o gol histórico dos estreantes.

    No vídeo abaixo, o momento da oração entre os jogadores dos dois países:

    Foi a primeira vitória da Alemanha em estreia desde os 4 a 0 sobre Portugal, em 2014, no Brasil.

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    O meia alemão Felix Nmecha disputa a bola com dois jogadores de Curaçao em Houston. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
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