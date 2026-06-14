Jogadores de Alemanha e Curaçao oram após goleada na Copa Time europeu venceu por 7 a 1, em Houston

Nos 90 minutos, a Alemanha não tomou conhecimento da estreante seleção de Curaçao, neste domingo, e goleou por 7 a 1. Depois da partida, no entanto, alguns jogadores dos dois países fizeram uma oração ainda no gramado.

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Da seleção alemã, participaram Felix Nmecha e Jonathan Tah.

- Durante o jogo, somos adversários e, após o jogo, todos somos cristãos e irmãos. Então, simplesmente fizemos uma pequena oração juntos, porque ainda estamos muito gratos - contou Nmecha, de 25 anos.

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Com a bola rolando, foi justamente o meia alemão, que atua no Borussia Dortmund, quem abriu o placar, logo aos seis minutos. Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown e

Deniz Undav também marcaram para os europeus, enquanto Livano Comenencia fez o gol histórico dos estreantes.

No vídeo abaixo, o momento da oração entre os jogadores dos dois países:



After the final whistle, Jonathan Tah and Nmecha joined hands with the Curaçao players to pray together. This is why we love the game of football. ❤️🙏 pic.twitter.com/15ONnWttIj — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) June 14, 2026

Foi a primeira vitória da Alemanha em estreia desde os 4 a 0 sobre Portugal, em 2014, no Brasil.

Alemanha e Curaçao voltam a jogar no sábado

Os alemães voltam a campo no sábado, para enfrentar a Costa do Marfim, às 17h (de Brasília), enquanto Curaçao, no mesmo dia, desafia o Equador, pelo Grupo E.

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