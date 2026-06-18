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Balanço do Grupo K: Portugal empata, CR7 passa em branco e Colômbia vence

Grande nome da chave, Cristiano Ronaldo passou em branco

PorIzabella GiannolaGuilherme Lesnok
São Paulo (SP)
18/06/2026 01:42
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cristiano ronaldo portugal
CR7 passou em branco em estreia da seleção portuguesa (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A estreia do Grupo K da Copa do Mundo aconteceu nesta quarta-feira (17) e já teve uma das grandes surpresas do torneio. Favorito no confronto, Portugal tropeçou diante da RD Congo e ficou no empate por 1 a 1. O resultado ganhou ainda mais destaque pelo contexto da partida, com os africanos retornando ao Mundial após 52 anos e conquistando um ponto histórico logo em seu primeiro compromisso na competição.

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    • No outro lado do grupo, a Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 e assumiu a liderança do Grupo K com três pontos. Em seguida aparecem RD Congo e Portugal, com um ponto cada, enquanto o time uzbeque ainda não pontuou.

    A terceira rodada do Grupo K da Copa do Mundo será disputada na próxima terça-feira (23). Às 14h (de Brasília), Portugal enfrenta o Uzbequistão em duelo que pode ser decisivo para a definição das posições na chave. Mais tarde, às 23h (de Brasília), a Colômbia mede forças com a RD Congo, encerrando a rodada.

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    PORTUGAL 1 X 1 RD CONGO

    Em mais um capítulo da "Copa das zebras", Portugal tropeçou na estreia e ficou apenas no empate por 1 a 1 com a RD Congo. Com Cristiano Ronaldo passando em branco e uma atuação abaixo do esperado dos portugueses, a seleção africana voltou a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos e já entrou para a história ao conquistar um resultado marcante diante de uma das favoritas do Grupo K.

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    A partida também marcou a sexta estreia de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Desta vez, o camisa 7 passou em branco e não conseguiu balançar as redes na vitória de Portugal sobre a RD Congo. A equipe africana, por sua vez, entra na história com o primeiro gol na história da competição.

    Portugal empatou com time africano (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    UZBEQUISTÃO X COLÔMBIA

    Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na madrugada desta quinta-feira (18), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Os gols da equipe sul-americana foram marcados por Muñoz, Luis Díaz e Campaz, enquanto Fayzullaev descontou para a seleção uzbeque.

    A partida contou com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Richard Ríos, ex-Palmeiras e atualmente no Benfica; Campaz, ex-Grêmio, que inclusive marcou gol; além de Jhon Arias, do Palmeiras, e Andrés Gómez, do Vasco.

    Santiago Arias, ex-Bahia, Mina, ex-Palmeiras, e Carrascal, do Flamengo, não saíram do banco de reservas.

    Próximos jogos do Grupo K da Copa do Mundo

    1. Terça-feira (23/06) - Portugal x Uzbequistão - 14h (de Brasília)
    2. Terça-feira (23/06) - Colômbia x RD Congo - 23h (de Brasília)

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