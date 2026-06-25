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Após derrota na VNL, Seleção Brasileira cai no ranking mundial de vôlei

Brasil perdeu terceira posição para os Estados Unidos

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 13:21
Atualizado há 1 minutos
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Brasil foi derrotado por 3 seta 1 pela Ucrânia na VNL masculina
Brasil foi derrotado por 3 seta 1 pela Ucrânia na VNL masculina (Foto: Volleyball World)

A derrota da Seleção Brasileira para a Ucrânia, na estreia da segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL), segue rendendo novos desdobramentos. Nesta quarta-feira (24), o Brasil foi derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 27/29, 25/22, 22/25 e 21/25. Como consequência, uma posição no ranking mundial masculino acabou perdida.

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    O resultado negativo acarretou em uma perda de 13,98 pontos no ranking. Com isso, o Brasil viu a terceira colocação ser tomada pelos Estados Unidos, que segue invicto na VNL de 2026. A diferença era de 15,3 pontos ao fim da primeira etapa, em Brasília (DF).

    A Itália também foi afetada pelo início da segunda semana. Após assumir a liderança do ranking, a equipe italiana acabou derrotada pela Bulgária, o que custou 11,32 pontos e a posição. Por esse motivo, apesar das duas derrotas na etapa inicial, a Polônia voltou ao topo da lista mundial.

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    Top 5 do ranking mundial

    Seleção2025VNL 1Atual

    Polônia

    390,96

    374,83

    374,84

    Itália

    385,02

    384,12

    372,80

    EUA ⬆️

    324,35

    331,63

    335,68

    Brasil ⬇️

    338,40

    346,95

    332,98

    Japão

    294,77

    317,17

    321,35

    *VNL 1 = Primeira semana da VNL 2026

    Além da invencibilidade e do ranking mundial, o Brasil perdeu também a liderança da Liga das Nações, e agora aparece em terceiro lugar, com 11 pontos. O Japão, com 14 pontos, assumiu o topo da tabela, seguido pelos Estados Unidos, com 12 pontos.

    ➡️ Brasil não dá conta da Ucrânia e perde invencibilidade na VNL

    Jogos da segunda semana da VNL

    Após a estreia contra a Ucrânia na segunda semana da VNL, o Brasil enfrenta também a Itália, a Eslovênia e o Canadá. Confira abaixo a programação detalhada:

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    • Brasil 1 x 3 Ucrânia - quarta-feira (24)
    • Brasil x Ítalia - sexta-feira (26), às 15h
    • Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30
    • Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

    *Horários de Brasília

    Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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