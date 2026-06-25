Após derrota na VNL, Seleção Brasileira cai no ranking mundial de vôlei
Brasil perdeu terceira posição para os Estados Unidos
A derrota da Seleção Brasileira para a Ucrânia, na estreia da segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL), segue rendendo novos desdobramentos. Nesta quarta-feira (24), o Brasil foi derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 27/29, 25/22, 22/25 e 21/25. Como consequência, uma posição no ranking mundial masculino acabou perdida.
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O resultado negativo acarretou em uma perda de 13,98 pontos no ranking. Com isso, o Brasil viu a terceira colocação ser tomada pelos Estados Unidos, que segue invicto na VNL de 2026. A diferença era de 15,3 pontos ao fim da primeira etapa, em Brasília (DF).
A Itália também foi afetada pelo início da segunda semana. Após assumir a liderança do ranking, a equipe italiana acabou derrotada pela Bulgária, o que custou 11,32 pontos e a posição. Por esse motivo, apesar das duas derrotas na etapa inicial, a Polônia voltou ao topo da lista mundial.
Top 5 do ranking mundial
|Seleção
|2025
|VNL 1
|Atual
Polônia
390,96
374,83
374,84
Itália
385,02
384,12
372,80
EUA ⬆️
324,35
331,63
335,68
Brasil ⬇️
338,40
346,95
332,98
Japão
294,77
317,17
321,35
*VNL 1 = Primeira semana da VNL 2026
Além da invencibilidade e do ranking mundial, o Brasil perdeu também a liderança da Liga das Nações, e agora aparece em terceiro lugar, com 11 pontos. O Japão, com 14 pontos, assumiu o topo da tabela, seguido pelos Estados Unidos, com 12 pontos.
➡️ Brasil não dá conta da Ucrânia e perde invencibilidade na VNL
Jogos da segunda semana da VNL
Após a estreia contra a Ucrânia na segunda semana da VNL, o Brasil enfrenta também a Itália, a Eslovênia e o Canadá. Confira abaixo a programação detalhada:
- Brasil 1 x 3 Ucrânia - quarta-feira (24)
- Brasil x Ítalia - sexta-feira (26), às 15h
- Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30
- Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30
*Horários de Brasília
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