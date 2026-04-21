Para responder quem é o maior artilheiro da seleção do Japão na história das Copas do Mundo, basta olhar para a trajetória de Keisuke Honda. O meia-atacante transformou três participações seguidas em uma marca que nenhum outro jogador japonês conseguiu alcançar. O Lance! lista os maiores artilheiros do Japão nas Copas do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com quatro gols anotados em Mundiais, Honda lidera de forma isolada a artilharia japonesa na competição. Ele também é reconhecido como o maior goleador asiático da história das Copas, consolidando seu nome em um patamar continental.

O feito ganha ainda mais valor quando se considera o contexto das campanhas japonesas. Em todas as três edições em que marcou, o Japão brigou de igual para igual por vagas no mata-mata, e os gols de Honda foram decisivos em jogos-chave da fase de grupos.

continua após a publicidade

Seu aproveitamento em bolas paradas, a precisão com a perna esquerda e a capacidade de aparecer em momentos de pressão o transformaram em uma das maiores referências técnicas da seleção na era moderna.

Por isso, a liderança de Keisuke Honda na artilharia do Japão em Copas não é apenas uma curiosidade estatística, mas o reflexo de uma geração que elevou o patamar competitivo dos Samurais Azuis no cenário mundial.

continua após a publicidade

Os maiores artilheiros do Japão nas Copas do Mundo

A consolidação do recorde de Keisuke Honda

Honda construiu sua marca ao longo de três Copas consecutivas: 2010, 2014 e 2018. Em todas elas, marcou pelo menos um gol, tornando-se o primeiro jogador japonês a balançar as redes em três edições diferentes do torneio.

Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, ele marcou na vitória por 1 a 0 sobre Camarões e voltou a aparecer em grande estilo com um golaço de falta na vitória por 3 a 1 contra a Dinamarca, resultado que garantiu a classificação para as oitavas de final.

Em 2014, no Brasil, Honda deixou sua marca no empate com a Costa do Marfim, mantendo a tradição de decidir em estreias e jogos de pressão.

O quarto e último gol veio na Copa da Rússia em 2018, quando o meia entrou no segundo tempo e marcou no empate por 2 a 2 contra Senegal, resultado fundamental para a classificação japonesa para o mata-mata. Esse gol isolou de vez Honda na liderança da artilharia japonesa e o colocou no topo da lista asiática.

Ranking dos goleadores do Japão

Enquanto Keisuke Honda lidera a estatística, outros nomes importantes aparecem logo atrás, com dois gols cada em Copas do Mundo.

Keisuke Honda — 4 gols

Maior artilheiro do Japão em Mundiais e maior goleador asiático da história da competição, marcou em 2010 (duas vezes), 2014 e 2018, além de contribuir com diversas assistências decisivas.

Ritsu Doan — 2 gols

Herói da campanha de 2022, Doan saiu do banco para marcar contra a Alemanha e voltou a balançar as redes na histórica vitória de virada sobre a Espanha, ambas por 2 a 1, no Catar.

Takashi Inui — 2 gols

Destaque na Rússia em 2018, Inui marcou um belo gol no empate contra o Senegal e voltou a fazer o dele no emocionante jogo contra a Bélgica, nas oitavas de final.

Shinji Okazaki — 2 gols

Um dos atacantes mais constantes da seleção, Okazaki marcou na goleada sobre a Dinamarca em 2010 e voltou a aparecer na Copa de 2014, diante da Colômbia.

Junichi Inamoto — 2 gols

Figura importante da Copa de 2002, quando o Japão foi coanfitrião, Inamoto marcou no empate contra a Bélgica e fez o gol da vitória sobre a Rússia, ajudando a equipe a avançar pela primeira vez ao mata-mata.

A nova geração ameaça o topo?

Com a seleção japonesa consolidada como presença constante em Copas do Mundo, o recorde de Honda passa a ser um objetivo concreto para a nova geração. Jogadores como Ritsu Doan, que já chegam ao próximo ciclo com dois gols em Mundiais, aparecem como candidatos naturais a ameaçar a liderança.

Se repetir o desempenho decisivo que teve no Catar, Doan pode igualar ou até superar a marca de quatro gols nas próximas edições, especialmente em um cenário em que o Japão se mostra cada vez mais competitivo contra grandes seleções.

Ao mesmo tempo, a distribuição dos gols entre pontas, meias ofensivos e volantes de infiltração comprova a evolução tática da equipe, que deixou de depender de um único craque e passou a se apoiar em um sistema coletivo mais dinâmico.

Dúvidas frequentes sobre os gols do Japão

Quantos gols o Japão tem na história das Copas do Mundo?

Entre 1998 e 2022, o Japão marcou mais de duas dezenas de gols em jogos de Copa do Mundo, mantendo média próxima de um gol por partida ao longo das sete edições disputadas nesse período.

Qual foi o primeiro jogador a marcar um gol pelo Japão em Mundiais?

Masashi Nakayama foi o autor do primeiro gol japonês em Copas do Mundo, marcado na derrota por 2 a 1 para a Jamaica, na fase de grupos do Mundial de 1998, na França.

Algum jogador japonês já foi artilheiro geral de uma Copa?

Não. Até hoje, nenhum jogador do Japão ou de outra seleção asiática terminou uma edição da Copa do Mundo como artilheiro máximo. O recorde asiático é justamente o de Keisuke Honda, com quatro gols somados em três Mundiais.