Inteligência artificial crava o placar de Brasil x Japão na Copa do Mundo Partida é válida pela segunda fase do torneio

O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (28), em jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo, e a inteligência artificial analisou o duelo e cravou o placar final. O confronto será realizado no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

A Seleção Brasileira passou na primeira colocação do Grupo C, ficando à frente do Marrocos, Escócia e Haiti. O Japão terminou na segunda colocação do Grupo F, atrás da Holanda e à frente de Suécia e Tunísia.

Para já entrar no clima do jogo de mata-mata, o Lance! pediu ao Gemini, inteligência artificial do Google, para que analisasse os cenários da partida e apontasse um placar para essa decisão. Confira a previsão da IA:

continua após a publicidade

O confronto eliminatório entre Brasil e Japão promete ser um teste de paciência e intensidade em Houston. A seleção japonesa chega invicta e deve apostar em seu conhecido padrão de forte disciplina tática, transições em alta velocidade com Doan e Maeda, além de uma marcação compacta para tentar neutralizar o favoritismo brasileiro. No entanto, o Brasil, comandado por Carlo Ancelotti, vem em franca evolução, impulsionado pela grande fase de Vinícius Júnior e pela solidez defensiva liderada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, o que deve forçar os japoneses a passarem a maior parte do tempo recuados. Diante da maior qualidade técnica individual e do peso da camisa pentacampeã em Copas do Mundo, a tendência é que a Seleção Brasileira consiga furar o bloqueio asiático na base da insistência e do talento. Previsão de placar: Brasil 2 x 1 Japão.

Neymar está disponível para defender o Brasil contra o Japão na Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

Rayan ainda não conhece, mas o Brasil precisa: quem são os destaques do Japão

Rayan foi sincero ao falar sobre o próximo adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em entrevista concedida na última sexta-feira (26), no hotel da delegação em Morristown, Nova Jérsei, o atacante admitiu que ainda conhece pouco os jogadores do Japão, rival do Brasil na fase de 16 avos de final. Ao ser questionado sobre quais atletas japoneses conhecia, o atacante arrancou risadas dos jornalistas pela sinceridade.

continua após a publicidade

- Você me pegou. É um time forte, bem rápido. Ancelotti vai passar os vídeos e nos mostrar um pouco do Japão durante a semana.

Apesar da resposta de Rayan, a equipe comandada por Hajime Moriyasu chega ao mata-mata com jogadores capazes de complicar a vida da defesa brasileira. O Lance! separou os principais nomes da seleção asiática.

O principal destaque é o meia Daichi Kamada, do Crystal Palace. Dono de grande inteligência tática, ele atua tanto como meia mais avançado quanto recuado e é responsável por organizar boa parte das jogadas ofensivas do Japão. Nesta Copa, já marcou gols contra Holanda e Tunísia e se destaca pela visão de jogo e pela capacidade de encontrar espaços entre as linhas defensivas.

No comando do ataque está Ayase Ueda, do Feyenoord. O centroavante de 27 anos vive a melhor temporada da carreira, com 26 gols em 40 partidas pelo clube holandês, e já balançou as redes duas vezes neste Mundial. Forte fisicamente, veloz e eficiente no jogo aéreo, é a principal referência ofensiva da equipe japonesa.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na defesa, um dos pilares é Hiroki Ito, do Bayern de Munique. Canhoto, com 1,88 metro, o defensor pode atuar tanto como zagueiro quanto na lateral esquerda. Além da versatilidade, chama atenção pela qualidade na saída de bola, pelos bons passes e pela capacidade de antecipação e desarme. Peça importante no lado esquerdo da zaga japonesa, que atua com três zagueiros.

Mesmo sem grande brilho até aqui na Copa, Ritsu Doan, do Eintracht Frankfurt, segue sendo um jogador que merece atenção. O camisa 10 atua preferencialmente pela direita, é veloz, criativo e costuma cortar para o meio em busca da finalização, característica que pode causar dificuldades ao sistema defensivo brasileiro.

Além disso, Takefusa Kubo, da Real Sociedad, também merece atenção. Ex-jogador do Real Madrid, o atacante sofreu uma lesão na estreia diante da Tunísia, mas deve retornar para o confronto contra o Brasil.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável