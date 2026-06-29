França deve ter mudanças no ataque para enfrentar a Suécia Barcola pode assumir posto de Doué na frente

A França pode ter mudanças importantes para enfrentar a Suécia, nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília), em East Rutherford, nos arredores de Nova York, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Segundo o "L'Équipe", Lucas Digne e Bradley Barcola aparecem à frente na disputa por vaga no lado esquerdo da equipe de Didier Deschamps.

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A dupla foi titular contra o Iraque, na vitória por 3 a 0, mas começou no banco diante da Noruega, quando os franceses venceram por 4 a 1 e fecharam a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Agora, a tendência é de nova alteração no setor, tanto na lateral quanto na ponta esquerda.

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Disputa na lateral

A concorrência na lateral esquerda ainda não está completamente definida, mas Theo Hernández perdeu força após a atuação contra a Noruega. O defensor cometeu o pênalti que resultou no gol norueguês e teve momentos de instabilidade durante a partida.

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Digne, por outro lado, deixou boa impressão quando foi utilizado contra o Iraque. Para confirmar a vaga, terá de repetir o nível de intensidade nos duelos individuais em um jogo de maior exigência. Pelo lado do campo, o lateral deve ter pela frente Anthony Elanga, atacante da Suécia e jogador do Newcastle.

A escolha de Deschamps passa diretamente pelo equilíbrio. A França chega como favorita, mas enfrenta uma seleção sueca que tem força física, velocidade pelos lados e jogadores capazes de incomodar em transição.

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Barcola ganha espaço na ponta esquerda

Mais à frente, Barcola também aparece com vantagem para iniciar a partida. O atacante do Paris Saint-Germain vive bom momento dentro do grupo e tem dado sinais positivos desde o começo da preparação.

A dúvida, porém, está na capacidade de repetir como titular o impacto que costuma ter quando entra no decorrer dos jogos. Barcola ainda disputa espaço com Désiré Doué, para quem deu assistência na vitória sobre a Noruega. A entrada do jogador pode dar à França mais profundidade pelo lado esquerdo, especialmente em um duelo no qual a seleção deve ter mais posse de bola e enfrentar uma Suécia mais reativa.

Rabiot e Saliba também devem voltar

Além das possíveis mudanças no lado esquerdo, Deschamps também deve promover outros retornos ao time titular. Adrien Rabiot tende a ocupar a vaga de Manu Koné no meio-campo, enquanto William Saliba deve retomar o lugar de Maxence Lacroix na defesa.

A situação de Marcus Thuram preocupa mais. O atacante não treinou com o grupo neste domingo por causa de dores na panturrilha e deve ficar fora da partida contra a Suécia.

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Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Provável escalação da França

A provável França para enfrentar a Suécia tem: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.

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