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França deve ter mudanças no ataque para enfrentar a Suécia

Barcola pode assumir posto de Doué na frente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 05:10
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Jogadores da França comemorando vitória na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Jogadores da França comemorando vitória na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A França pode ter mudanças importantes para enfrentar a Suécia, nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília), em East Rutherford, nos arredores de Nova York, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Segundo o "L'Équipe", Lucas Digne e Bradley Barcola aparecem à frente na disputa por vaga no lado esquerdo da equipe de Didier Deschamps.

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    • A dupla foi titular contra o Iraque, na vitória por 3 a 0, mas começou no banco diante da Noruega, quando os franceses venceram por 4 a 1 e fecharam a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Agora, a tendência é de nova alteração no setor, tanto na lateral quanto na ponta esquerda.

    ➡️França ganha reforço para enfrentar a Suécia na Copa do Mundo

    Disputa na lateral

    A concorrência na lateral esquerda ainda não está completamente definida, mas Theo Hernández perdeu força após a atuação contra a Noruega. O defensor cometeu o pênalti que resultou no gol norueguês e teve momentos de instabilidade durante a partida.

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    Digne, por outro lado, deixou boa impressão quando foi utilizado contra o Iraque. Para confirmar a vaga, terá de repetir o nível de intensidade nos duelos individuais em um jogo de maior exigência. Pelo lado do campo, o lateral deve ter pela frente Anthony Elanga, atacante da Suécia e jogador do Newcastle.

    A escolha de Deschamps passa diretamente pelo equilíbrio. A França chega como favorita, mas enfrenta uma seleção sueca que tem força física, velocidade pelos lados e jogadores capazes de incomodar em transição.

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    Barcola ganha espaço na ponta esquerda

    Mais à frente, Barcola também aparece com vantagem para iniciar a partida. O atacante do Paris Saint-Germain vive bom momento dentro do grupo e tem dado sinais positivos desde o começo da preparação.

    A dúvida, porém, está na capacidade de repetir como titular o impacto que costuma ter quando entra no decorrer dos jogos. Barcola ainda disputa espaço com Désiré Doué, para quem deu assistência na vitória sobre a Noruega. A entrada do jogador pode dar à França mais profundidade pelo lado esquerdo, especialmente em um duelo no qual a seleção deve ter mais posse de bola e enfrentar uma Suécia mais reativa.

    Rabiot e Saliba também devem voltar

    Além das possíveis mudanças no lado esquerdo, Deschamps também deve promover outros retornos ao time titular. Adrien Rabiot tende a ocupar a vaga de Manu Koné no meio-campo, enquanto William Saliba deve retomar o lugar de Maxence Lacroix na defesa.

    A situação de Marcus Thuram preocupa mais. O atacante não treinou com o grupo neste domingo por causa de dores na panturrilha e deve ficar fora da partida contra a Suécia.

    ➡️Como a Suécia chega para enfrentar a França na segunda fase da Copa do Mundo?

    Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo
    Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Provável escalação da França

    A provável França para enfrentar a Suécia tem: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.

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