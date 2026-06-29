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Argentina x Cabo Verde: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

Atual campeão mundial enfrenta equipe estreante em confronto decisivo no torneio

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
29/06/2026 05:00
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Messi comemora de braços abertos o gol marcado pela Argentina diante da Jordânia na Copa do Mundo
Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A Argentina já conhece todos os detalhes da partida contra Cabo Verde, válida pela segunda fase da Copa do Mundo. A definição do confronto ocorreu após o encerramento da terceira rodada da fase de grupos da competição.

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    A seleção argentina enfrentará Cabo Verde na sexta-feira (3), no Hard Rock Stadium, em Miami. A bola rola às 19h (de Brasília).

    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos

    Scaloni olha para o chão em jogo da Argentina
    Scaloni reconhece força de Cabo Verde antes das oitavas (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

    Argentina x Cabo Verde

    A Argentina entrará em campo com amplo favoritismo diante de Cabo Verde, que tenta seguir fazendo história na Copa do Mundo. A Albiceleste encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, somando três vitórias em três partidas. Além disso, conta com Lionel Messi em grande fase. O camisa 10 é o artilheiro do torneio, com seis gols marcados, e balançou as redes em todos os jogos disputados até o momento.

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    Em entrevista coletiva, Lionel Scaloni demonstrou conhecimento sobre Cabo Verde, adversário da Argentina na segunda fase da Copa do Mundo. O treinador pregou cautela e destacou as dificuldades impostas pela seleção africana nos confrontos contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita durante a competição.

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    — Cabo Verde não me surpreendeu, porque é um bom time. É um adversário duro, que já dificultou as coisas para a Espanha, uma das favoritas, para o Uruguai e a Arábia Saudita. É um time rápido e com qualidade — disse o técnico da Argentina.

    Caminho da Argentina na Copa do Mundo

    O caminho argentino até uma eventual semifinal também chama atenção pela ausência de algumas das principais potências europeias. França, Alemanha, Espanha, Holanda e Portugal ficaram do outro lado do chaveamento e só poderiam cruzar o caminho da seleção sul-americana em uma eventual decisão.

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    Nas quartas de final, os possíveis adversários da Albiceleste seriam Suíça, Argélia, Colômbia ou Gana. Já uma eventual semifinal pode colocar pela frente Brasil ou Inglaterra, dependendo dos resultados do outro lado da chave.

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