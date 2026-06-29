Após 32 anos, Holanda volta a encarar Marrocos em Copa do Mundo Duelo reúne seleções com histórico equilibrado e placares apertados no passado

Em mais um capítulo raro em Copas do Mundo, Holanda e Marrocos se enfrentam na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), pela segunda fase do Mundial, no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México. O duelo marca o reencontro das seleções no torneio após 32 anos.

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O histórico do confronto é curto, com apenas três jogos disputados entre as equipes. No retrospecto, são duas vitórias holandesas e uma marroquina, sempre com placares apertados: todos terminaram em 2 x 1, reforçando o equilíbrio entre os lados.

O duelo mais emblemático ocorreu na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Na ocasião, a Holanda venceu por 2 x 1, com gols de Dennis Bergkamp e Bryan Roy, em partida realizada em 29 de junho, exatamente 32 anos antes do reencontro em Monterrey.

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Em 1999, em amistoso, Marrocos conquistou sua única vitória no histórico ao bater os holandeses por 2 x 1. Já o confronto mais recente aconteceu em 2017 e terminou novamente em 2 x 1 para a Holanda, com participação decisiva de Quincy Promes, autor de um gol e uma assistência.

Naquele jogo de 2017, Memphis Depay esteve em campo pela seleção holandesa, integrando um elenco que agora volta a cruzar o caminho dos marroquinos em um cenário de Copa do Mundo.

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Achraf Hakimi é um dos destaques de Marrocos (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images North America / AFP)

Campanhas de Holanda x Marrocos na Copa do Mundo

Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave.

Já Marrocos chega à segunda fase da Copa do Mundo na segunda colocação do seu grupo, após três partidas disputadas. A seleção somou duas vitórias e um empate, alcançando 78% de aproveitamento. No período, marcou seis gols e sofreu três.

Questionado sobre o favoritismo no confronto, o técnico Ronald Koeman, da Holanda, evitou colocar sua equipe como principal candidata para o duelo.

— Não sei se somos favoritos. Marrocos é um time ofensivo, com muitos nomes técnicos, que jogam entre as linhas de meio e ataque — disse o treinador após a vitória diante da Tunísia.

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