logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Após 32 anos, Holanda volta a encarar Marrocos em Copa do Mundo

Duelo reúne seleções com histórico equilibrado e placares apertados no passado

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
29/06/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Holanda comemoram gol marcado
Holanda vai enfrentar Marrocos na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Em mais um capítulo raro em Copas do Mundo, Holanda e Marrocos se enfrentam na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), pela segunda fase do Mundial, no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México. O duelo marca o reencontro das seleções no torneio após 32 anos.

continua após a publicidade
  • Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Wilton Pereira apita Holanda x Marrocos e igualará recorde brasileiro em Copas

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Em alta, Cody Gakpo, atacante do Liverpool, é um dos destaques da equipe (Foto: Molly Darlington/Getty Images via AFP)

    Craque da Holanda na Copa, Cody Gakpo anuncia morte do filho durante a gravidez da namorada

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Ronald Koeman acena para a torcida durante jogo

    Koeman evita favoritismo da Holanda contra Marrocos: ‘Não sei se somos’

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 dias

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O histórico do confronto é curto, com apenas três jogos disputados entre as equipes. No retrospecto, são duas vitórias holandesas e uma marroquina, sempre com placares apertados: todos terminaram em 2 x 1, reforçando o equilíbrio entre os lados.

    O duelo mais emblemático ocorreu na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Na ocasião, a Holanda venceu por 2 x 1, com gols de Dennis Bergkamp e Bryan Roy, em partida realizada em 29 de junho, exatamente 32 anos antes do reencontro em Monterrey.

    continua após a publicidade

    Em 1999, em amistoso, Marrocos conquistou sua única vitória no histórico ao bater os holandeses por 2 x 1. Já o confronto mais recente aconteceu em 2017 e terminou novamente em 2 x 1 para a Holanda, com participação decisiva de Quincy Promes, autor de um gol e uma assistência.

    Naquele jogo de 2017, Memphis Depay esteve em campo pela seleção holandesa, integrando um elenco que agora volta a cruzar o caminho dos marroquinos em um cenário de Copa do Mundo.

    continua após a publicidade
    Achraf Hakimi corre em direção à bola
    Achraf Hakimi é um dos destaques de Marrocos (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images North America / AFP)

    Campanhas de Holanda x Marrocos na Copa do Mundo

    Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. 

    Marrocos chega à segunda fase da Copa do Mundo na segunda colocação do seu grupo, após três partidas disputadas. A seleção somou duas vitórias e um empate, alcançando 78% de aproveitamento. No período, marcou seis gols e sofreu três.

    Questionado sobre o favoritismo no confronto, o técnico Ronald Koeman, da Holanda, evitou colocar sua equipe como principal candidata para o duelo.

    — Não sei se somos favoritos. Marrocos é um time ofensivo, com muitos nomes técnicos, que jogam entre as linhas de meio e ataque — disse o treinador após a vitória diante da Tunísia.

    💰 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória dos Países Baixos @2.10 contra Marrocos
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (29/06/2026)Há 2 minutos
    Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)
    Seleção BrasileiraQue horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (29/06)?Há 47 minutos
    Jogadores da França comemorando vitória na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Copa do Mundo 2026França deve ter mudanças no ataque para enfrentar a SuéciaHá 52 minutos
    Jogadores do Japão na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Copa do Mundo 2026Brasil x Japão: confira as estatísticas da seleção japonesa na Copa do MundoHá 1 hora
    Messi comemora de braços abertos o gol marcado pela Argentina diante da Jordânia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Argentina x Cabo Verde: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do MundoHá 1 hora
    Luiz Carlos Jr vive grande fase no Sportv
    Fora de CampoLuiz Carlos Jr é sincero sobre chance de hexa e crava Brasil x Japão: '2 a 0'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores
    Fica ou sai? Entenda futuro de Canobbio no Fluminense
    Ancelotti conversa com Marquinhos e Neymar durante treino da Seleção Brasileira
    Brasil já tem os primeiros amistosos após a Copa do Mundo de 2026
    Argelino Riyad Mahrez marca o terceiro gol do empate com a Áustria na Copa do Mundo
    Atacante da Argélia é sincero ao falar de gol no fim: 'Estranho'
    Holanda e Marrocos se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026
    Holanda x Marrocos: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Carlo Ancelotti cruza os braços em treino do Brasil em Houston
    Brasil inicia a segunda fase da Copa no top 5 do Ranking da Fifa
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia.
    Barcelona mira Harry Kane após a Copa e pode 'fazer de tudo' pelo jogador
    Alemanha e Paraguai se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026
    Alemanha x Paraguai: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Jogadores do Japão comemoram gol na Copa do Mundo
    Fala de jogador do Japão antes de enfrentar o Brasil causa revolta: 'Já era'
    Brasil e Japão se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026
    Brasil x Japão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)
    Neymar faz doação para vítimas de terremoto na Venezuela e mobiliza ajuda
    Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)
    Japão terá desfalque importante contra Brasil na Copa por lesão
    Dunga na Copa do Mundo de 1994
    Sim, a melhor Copa do Mundo é mesmo aquela dos nossos 11 anos
    Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026
    Ronaldo declara torcida por Neymar e dispara: 'Ele tem a chance de calar a boca de todos'