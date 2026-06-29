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Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (29/06)?

Seleção estreia no mata-mata contra o Japão, nesta segunda-feira (29)

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 05:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)
Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)

A Seleção Brasileira volta a campo nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Após terminar a fase de grupos invicta e líder de sua chave, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o Japão na estreia do mata-mata. A bola rola às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. ➡️ Saiba onde assistir

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    O Brasil passou em primeiro no Grupo C com sete pontos, empatando em 1 a 1 com o Marrocos na estreia e vencendo Haiti e Escócia na sequência, com placares de 3 a 0. Os resultados foram importantes para colocar a Canarinho em um chaveamento considerado acessível, além de levantar a moral dos jogadores.

    Em entrevista coletiva, Ancelotti evitou confirmar oficialmente os 11 titulares, mas a tendência é que a escalação utilizada na vitória sobre os escoceses seja repetida. Assim, Rayan ganha novamente a oportunidade de começar no lugar de Raphinha, lesionado, enquanto Neymar segue como opção no banco de reservas.

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    Dono de um dos estilos de jogo mais intensos desta Copa, o Japão representa o primeiro grande desafio do Brasil desde o empate com Marrocos. Os japoneses avançaram em segundo lugar no Grupo F, após os empates contra Holanda (2 a 2) e Suécia (1 a 1) e a goleada sobre a Tunísia (4 a 0).

    O técnico Hajime Moriyasu possui diferentes possibilidades de escalação para a partida. Apesar de não contar com o craque Takefusa Kubo, desfalque por lesão desde a estreia contra a Holanda, o treinador da seleção nipônica tem diferentes opções do meio para a frente para montar o que deve ser um esquema de 3-4-2-1.

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    Ritsu Doan e Keito Nakamura podem atuar tanto pelos lados, abrindo a possibilidade para alas mais defensivos atuarem, quanto como segundo atacantes, dando apoio ao centroavante Ayase Ueda. Já na defesa, o capitão Ko Itakura deve perder espaço na linha de três zagueiros.

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    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Brasil 🆚 Japão
    Copa do Mundo 2026 – Segunda Fase

    📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
    📍 Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
    👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV e Globoplay

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡 Brasil
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

    🔵 Japão
    Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda e Daichi Kamada; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

    Brasil x Japão
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