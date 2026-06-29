Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (29/06)?
Seleção estreia no mata-mata contra o Japão, nesta segunda-feira (29)
A Seleção Brasileira volta a campo nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Após terminar a fase de grupos invicta e líder de sua chave, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o Japão na estreia do mata-mata. A bola rola às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. ➡️ Saiba onde assistir
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O Brasil passou em primeiro no Grupo C com sete pontos, empatando em 1 a 1 com o Marrocos na estreia e vencendo Haiti e Escócia na sequência, com placares de 3 a 0. Os resultados foram importantes para colocar a Canarinho em um chaveamento considerado acessível, além de levantar a moral dos jogadores.
Em entrevista coletiva, Ancelotti evitou confirmar oficialmente os 11 titulares, mas a tendência é que a escalação utilizada na vitória sobre os escoceses seja repetida. Assim, Rayan ganha novamente a oportunidade de começar no lugar de Raphinha, lesionado, enquanto Neymar segue como opção no banco de reservas.
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Dono de um dos estilos de jogo mais intensos desta Copa, o Japão representa o primeiro grande desafio do Brasil desde o empate com Marrocos. Os japoneses avançaram em segundo lugar no Grupo F, após os empates contra Holanda (2 a 2) e Suécia (1 a 1) e a goleada sobre a Tunísia (4 a 0).
O técnico Hajime Moriyasu possui diferentes possibilidades de escalação para a partida. Apesar de não contar com o craque Takefusa Kubo, desfalque por lesão desde a estreia contra a Holanda, o treinador da seleção nipônica tem diferentes opções do meio para a frente para montar o que deve ser um esquema de 3-4-2-1.
Ritsu Doan e Keito Nakamura podem atuar tanto pelos lados, abrindo a possibilidade para alas mais defensivos atuarem, quanto como segundo atacantes, dando apoio ao centroavante Ayase Ueda. Já na defesa, o capitão Ko Itakura deve perder espaço na linha de três zagueiros.
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Tudo sobre Brasil x Japão (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Brasil 🆚 Japão
Copa do Mundo 2026 – Segunda Fase
📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
📍 Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV e Globoplay
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡 Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
🔵 Japão
Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda e Daichi Kamada; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Brasil x Japão
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