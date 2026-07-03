Imprensa da Noruega sugere Endrick como herói do Brasil Jornais noruegueses repercutem clamor por Endrick e afirmam que atacante pode ser o protagonista do Brasil contra a Noruega

Endrick está confiante e elogia o trabalho de Carlo Ancelotti.

A expectativa é que ele ganhe mais minutos devido a lesões de outros jogadores.

Às vésperas do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o nome de Endrick ganhou destaque não apenas entre torcedores brasileiros, mas também na imprensa internacional. Veículos noruegueses repercutiram a expectativa em torno do atacante e destacaram o clamor da torcida para que ele tenha mais espaço na equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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Segundo a imprensa da Noruega, o Brasil busca um protagonista para a reta decisiva do Mundial, e Endrick reúne características que o colocam como um dos candidatos a assumir esse papel. A pouca minutagem do atacante durante a competição tornou-se tema de reportagens e debates no país europeu.

A possibilidade de Endrick atuar por mais tempo diante da Noruega aumentou após problemas físicos de jogadores importantes do elenco brasileiro. As ausências abriram espaço para discussões sobre mudanças no ataque e fizeram crescer a expectativa em torno do jovem revelado pelo Palmeiras.

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Mesmo com poucas oportunidades na Copa, Endrick afirmou estar preparado para ajudar a Seleção Brasileira sempre que for acionado. O atacante reforçou a confiança no trabalho de Carlo Ancelotti e destacou que permanece focado em contribuir com o grupo independentemente do tempo em campo.

Endrick ganha força antes de Brasil x Noruega

A trajetória recente de Endrick também foi lembrada pela imprensa internacional. Após enfrentar dificuldades para conquistar espaço no Real Madrid, o atacante recuperou confiança durante o período de empréstimo ao Lyon, desempenho que o recolocou em evidência na Seleção Brasileira.

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A evolução do jogador faz crescer a expectativa para que ele tenha participação decisiva justamente no momento mais importante da Copa do Mundo.

Nas redes sociais, torcedores brasileiros têm pedido com frequência a utilização de Endrick entre os titulares. O movimento ganhou repercussão internacional e foi citado pela imprensa norueguesa como reflexo da busca da torcida por um jogador capaz de desequilibrar partidas eliminatórias.

O próprio atacante evitou alimentar qualquer polêmica sobre a disputa por posição e fez questão de elogiar Carlo Ancelotti. Segundo Endrick, o treinador sempre demonstrou confiança em seu potencial e pediu tranquilidade para que seu momento chegasse naturalmente.

Endrick pode ser uma das apostas de Carlo Ancelotti no jogo Brasil x Noruega (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Caso receba uma oportunidade diante da Noruega, Endrick poderá disputar sua partida mais importante pela Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Aos 19 anos, o atacante surge como uma das principais alternativas ofensivas para um Brasil que busca voltar ao protagonismo no cenário internacional.

A expectativa agora gira em torno da escalação de Carlo Ancelotti e da possibilidade de o jovem atacante transformar o apoio da torcida em protagonismo dentro de campo.

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