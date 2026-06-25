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Simulador da Copa do Mundo: acesse e simule os resultados do torneio

Veja possíveis caminhos para as próximas fases da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 21:19
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Ronaldo Fenômeno beijando taça da Copa do Mundo de 2002
Ronaldo Fenômeno beijando taça da Copa do Mundo de 2002 (Foto: Divulgação/Fifa)

A Copa do Mundo 2026 está chegando ao fim da primeira fase, e vários países já se classificaram para a próxima etapa ou caíram pelo caminho. Até o momento, 14 equipes já se garantiram na próxima etapa. Os jogos valendo vaga para as oitavas de final acontecem entre os dias 28 e 3 de julho. Acione o simulador do Lance! para saber quem avança rumo ao trajeto dos jogos eliminatórios da Copa do Mundo e quem fica pelo caminho.

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    Como funciona a classificação dos melhores terceiros colocados na Copa do Mundo?

    Para além dos países que se classificam diretamente para a Copa do Mundo, os oito melhores terceiros colocados na fase de grupo também avançarão ao mata-mata. Antes, apenas as duas primeiras seleções avançavam. Como a edição de 2026 é a maior da história da competição com 48 participantes, uma das novidades é que mais 8 seleções para além das duas primeiras de cada grupo disputarão a fase eliminatória.

    A definição de quais serão as oito equipes extras que seguirão na Copa acontecerá ao fim da última rodada da fase de grupos, e é possível conferir a tabela do Lance! com os melhores 3º colocados da Copa do Mundo até aqui logo abaixo da classificação dos grupos.

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    O Brasil não enfrentará nenhuma das terceiras colocadas na 2ª fase da Copa do Mundo. O adversário dos brasileiros será o segundo colocado do Grupo F da competição, que poderá ficar com Holanda, Japão ou Suécia.

    Já a Alemanha, que garantiu a classificação antecipada como líder do Grupo E já na segunda rodada, tem altas chances de enfrentar o terceiro colocado do Grupo F, que também será um dos possíveis adversários do Brasil. O México, que também está classificado e do mesmo lado da chave do Brasil, pode pegar o terceiro colocado dos grupos C, E, F, H ou I.

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    A definição depende de uma combinação complexa de resultados e da definição dos últimos jogos da fase de grupos.

    Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil
    Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

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