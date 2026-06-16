Tunísia anuncia novo treinador e repete troca da Copa de 2014 Lamouchi volta a deixar uma seleção africana em Mundial e dá lugar a Renard

A passagem de Sabri Lamouchi pela Tunísia terminou de forma semelhante à sua primeira experiência em uma seleção africana em Copas do Mundo. Demitido após a goleada por 5 a 1 sofrida diante da Suécia na estreia do Mundial de 2026, o treinador francês voltou a deixar o cargo em meio a uma campanha frustrante e, mais uma vez, foi substituído por Hervé Renard. A coincidência foi observada pelo jornalista Andrey Raychtock.

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A situação repete o roteiro vivido por Lamouchi há 12 anos: naCopa do Mundo de 2014, ele comandava a seleção da Costa do Marfim, que foi eliminada ainda na fase de grupos após derrota para a Grécia na última rodada. Pouco depois do torneio, deixou o cargo e viu a federação marfinense contratar justamente Hervé Renard para iniciar um novo ciclo.

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Contratado em janeiro deste ano, Lamouchi permaneceu apenas cinco partidas à frente da seleção. Foram uma vitória, um empate e três derrotas, com 11 gols sofridos e apenas dois marcados. A derrota para a Suécia acelerou sua saída durante a disputa da Copa do Mundo, tornando-o o quarto treinador demitido no decorrer de uma edição do torneio.

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Sabri Lamouchi, então técnico da Tunísia. (Foto: Divulgação)

Do outro lado está Renard, especialista em seleções africanas. O treinador francês conquistou a Copa Africana de Nações com a Zâmbia, em 2012, e com a Costa do Marfim, em 2015. Além disso, comandou Marrocos na Copa do Mundo de 2018 e a Arábia Saudita na edição de 2022. Agora, assume a missão de tentar manter a Tunísia viva no Mundial de 2026.

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