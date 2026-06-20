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Memphis tem primeira participação em gol da Holanda na Copa do Mundo

Camisa 10 começou no banco, mas entrou ao longo da segunda etapa

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
20/06/2026 16:15
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Memphis Depay participa diretamente de gol na vitória da Holanda (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)
Memphis Depay participa diretamente de gol na vitória da Holanda (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)

O atacante Memphis Depay teve sua primeira participação direta em gol pela seleção holandesa neste sábado (20), na vitória por 5 a 1 sobre a Suécia, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo.

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    A contribuição do camisa 10 aconteceu no gol que fechou o placar da Holanda. Aos 43 minutos do segundo tempo, após passe de Cody Gakpo para Memphis, o atacante acionou Crysencio Summerville em profundidade. O camisa 24 avançou pelo meio e finalizou da entrada da grande área, acertando o canto e marcando o gol.

    Atuação de Memphis Depay

    O camisa 10 teve atuação discreta, mas participativa na vitória da Holanda por 5 a 1 sobre a Suécia, pela Copa do Mundo de 2026. O atacante participou diretamente de um dos gols ao dar uma assistência e ainda registrar um passe decisivo, em um jogo no qual os holandeses dominaram amplamente a partida.  

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    Nos números, Memphis mostrou eficiência com a bola: acertou quatro dos cinco passes que tentou (80%), todos no campo de ataque, além de completar uma bola longa com 100% de aproveitamento. A assistência saiu justamente em uma dessas construções ofensivas, reforçando a importância do camisa 10 na circulação e aceleração das jogadas.

    No um contra um, o atacante teve oito ações com a bola, sofreu uma falta e tentou dois dribles, mas sem sucesso. Também perdeu a posse em três oportunidades e somou duas conduções, com 6,9 metros percorridos. Sem participação defensiva relevante, Memphis terminou o jogo com apenas um duelo ganho pelo chão em três disputados, mas ainda assim foi peça importante no setor ofensivo da Holanda.

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    Memphis entrou na segunda etapa (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina)
    Memphis entrou na segunda etapa (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina)

    Situação do Grupo na Copa do Mundo

    Com o resultado, a Holanda alcançou a liderança do Grupo F com quatro pontos. Na próxima rodada, a Laranja Mecânica enfrenta a Tunísia, em Kansas City, no dia 25 de junho, pela última rodada. Já a Suécia, com apenas um ponto, encara o Japão, no mesmo local, em Dallas.

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