logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Holanda x Suécia: veja os melhores momentos do jogo do grupo F da Copa do Mundo

Com a goleada, Holanda garantiu a liderança do grupo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
20/06/2026 16:22
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google

Holanda e Suécia protagonizaram mais um grande jogo da Copa do Mundo neste sábado (20). Com direito a domínio holandês, a partida teve seis gols. A Seleção Holandesa venceu os suecos por 5 a 1.

continua após a publicidade
  • Memphis Depay participa diretamente de gol na vitória da Holanda (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)

    Memphis tem primeira participação em gol da Holanda na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 2 minutos
  • Brian Brobbey e Dumfries comemoram gol da Holanda no jogo contra a Suécia (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

    Dê suas notas: Holanda goleia Suécia e entra no radar do Brasil na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 5 minutos
  • Gapko marcou dois gols na partida (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Possível adversário do Brasil, Holanda goleia a Suécia com Memphis

    Copa do Mundo
    Há 1 minuto

    • Brian Brobbey foi eleito craque da partida pelos espectadores presentes. O atacante holandês marcou duas vezes. Pouco depois, o jogador do Sunderland foi substituído por Memphis Depay.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que acontece fora das 4 linhas

    Memphis Depay participa diretamente de gol na vitória da Holanda contra Suécia (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)
    Memphis Depay participa diretamente de gol na vitória da Holanda contra Suécia (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)

    Jogo entre Holanda e Suécia na Copa do Mundo

    Texto de Guilherme Lesnok

    A Holanda abriu o placar logo aos cinco minutos, com brilho da estratégia do técnico Ronald Koeman. Brobbey, escalado pelo treinador para esta partida, aproveitou cruzamento de Gravenberch e completou para o gol dentro da pequena área. Pouco depois, o cenário se repetiu no outro lado do ataque. Malen abriu na direita para Dumfries, que avançou livre e cruzou rasteiro para o meio da área. Brobbey desviou e marcou o segundo gol da Holanda.

    continua após a publicidade

    ➡️'Consequência': aponta PC Oliveira em lance em que Messi poderia ter sido expulso

    A segunda etapa começou do mesmo jeito. Logo no primeiro minuto, Dumfries cruzou e Gakpo finalizou para o gol. Minutos depois, Summerville rolou para Gakpo, que cortou para dentro e finalizou para fazer 4 a 0. A Suécia descontou com Elanga, após assistência de Isak, e a Holanda definiu o placar aos 43 minutos, com um belo gol. Após receber passe de Memphis Depay, Summerville avançou pelo meio-campo e finalizou com força.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Paraguai Copa do Mundo
    Copa do MundoTurquia x Paraguai: veja os melhores momentos do jogo do Grupo D da Copa do MundoHá 8 horas
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Copa do MundoBrasil x Haiti: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do MundoHá 16 horas
    Jogadores dos Estados Unidos celebram o primeiro gol da equipe, marcado por um gol contra de Cameron Burgess #21 (não na foto) da Austrália durante a partida do Grupo D da Copa do Mundo FIFA 2026 entre EUA e Austrália
    Copa do MundoEstados Unidos x Austrália: veja os melhores momentos do jogo do Grupo D da Copa do MundoHá 21 horas
    Copa do MundoMéxico x Coreia do Sul: veja os melhores momentos do jogo do grupo A da Copa do MundoHá 1 dia
    Copa do MundoCanadá x Catar: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do MundoHá 1 dia
    Suíça venceu a Bósnia por 4 a 1 na Copa do Mundo
    Copa do MundoSuíça x Bósnia: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do MundoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Veja gols e melhores momentos de Tchéquia e África do Sul na Copa do Mundo
    Em jogo com lance inusitado, Colômbia vence o Uzbequistão (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Uzbequistão x Colômbia: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo
    Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
    Gana x Panamá: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo