Holanda x Suécia: veja os melhores momentos do jogo do grupo F da Copa do Mundo Com a goleada, Holanda garantiu a liderança do grupo

Holanda e Suécia protagonizaram mais um grande jogo da Copa do Mundo neste sábado (20). Com direito a domínio holandês, a partida teve seis gols. A Seleção Holandesa venceu os suecos por 5 a 1.

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Brian Brobbey foi eleito craque da partida pelos espectadores presentes. O atacante holandês marcou duas vezes. Pouco depois, o jogador do Sunderland foi substituído por Memphis Depay.

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Memphis Depay participa diretamente de gol na vitória da Holanda contra Suécia (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)

Jogo entre Holanda e Suécia na Copa do Mundo

Texto de Guilherme Lesnok

A Holanda abriu o placar logo aos cinco minutos, com brilho da estratégia do técnico Ronald Koeman. Brobbey, escalado pelo treinador para esta partida, aproveitou cruzamento de Gravenberch e completou para o gol dentro da pequena área. Pouco depois, o cenário se repetiu no outro lado do ataque. Malen abriu na direita para Dumfries, que avançou livre e cruzou rasteiro para o meio da área. Brobbey desviou e marcou o segundo gol da Holanda.

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A segunda etapa começou do mesmo jeito. Logo no primeiro minuto, Dumfries cruzou e Gakpo finalizou para o gol. Minutos depois, Summerville rolou para Gakpo, que cortou para dentro e finalizou para fazer 4 a 0. A Suécia descontou com Elanga, após assistência de Isak, e a Holanda definiu o placar aos 43 minutos, com um belo gol. Após receber passe de Memphis Depay, Summerville avançou pelo meio-campo e finalizou com força.

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