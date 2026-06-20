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Holanda está escalada para confronto decisivo contra a Suécia

Equipes duelam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
20/06/2026 12:44
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Holanda, de Ronald Koeman, está escalado para o confronto (Foto: Juan Mabromata/AFP)
Holanda, de Ronald Koeman, está escalado para o confronto (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A Holanda está escalada para o confronto diante da Suécia, que acontece neste sábado (20), às 14h, no NRG Stadium, em Houston, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. 

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    Para a partida, o técnico Ronald Koeman terá um desfalque confirmado. O meia Quinten Timber sofreu uma concussão durante um treinamento na quinta-feira (18) e foi vetado pelo departamento médico da seleção holandesa.

    O comandante vai repetir a escalação utilizada em campo diante do Japão, na abertura da Copa do Mundo. Assim, Memphis Depay, atacante do Corinthians, começará no banco.

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    Escalação da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Brobbey, Malen, Gakpo.

    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Holanda na Copa do Mundo

    Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo e, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia, volta a campo no dia 20 de junho para enfrentar a Suécia, em Houston. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

      1.
    1. 14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas
      2. 2.
    2. 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston
      3. 3.
    3. 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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