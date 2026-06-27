Com mudanças, veja a escalação da Inglaterra para encarar Panamá na Copa
Seleção inglesa encara os panamenhos, às 18h, em Nova Jersey
Panamá e Inglaterra se enfrentam neste sábado (27), às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após empate frustrante contra Gana e desfalques por lesão, o treinador Thomas Tuchel fez mudanças no time titular.
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Sem Reece James, lesionado, Tuchel optou por escalar Jarell Quansah no lugar. Nico O'Reilly retornou ao time titular, na lateral-esquerda, após ser bancado na partida contra Gana. No ataque, Bukayo Saka e Marcus Rashford assumiram a titularidade de Anthony Gordon e Noni Madueke.
Veja a escalação da Inglaterra para encarar o Panamá na Copa do Mundo
Titulares
Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Bukayo Saka e Marcus Rashford; Harry Kane.
Reservas
Dean Henderson, James Trafford, Declan Rice, Dan Burn, John Stones, Eberichi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ivan Toney, Trevoh Chalobah, Anthony Gordon, Djed Spence e Noni Madueke.
Como chegam Inglaterra e Panamá para o jogo?
A Inglaterra entra em campo muito perto da classificação para as oitavas de final. Líder do Grupo L ao lado de Gana, com quatro pontos, a seleção comandada por Thomas Tuchel depende apenas de um empate para garantir presença na próxima fase. Após estrear com uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, os ingleses empataram sem gols com os ganeses e agora buscam confirmar a liderança da chave.
Apesar da boa campanha, Tuchel chega pressionado pelas críticas ao estilo de jogo da equipe. A dependência ofensiva de Harry Kane tem sido tema recorrente na imprensa inglesa, mas o treinador pode promover mudanças na escalação para aumentar o poder de ataque diante dos panamenhos.
Do outro lado, o Panamá entra em campo apenas para cumprir tabela. A seleção da América Central perdeu para Gana e Croácia nas duas primeiras rodadas, segue sem pontuar e já não possui chances matemáticas de classificação para o mata-mata.
Mesmo eliminado, o técnico Thomas Christiansen valorizou o desempenho da equipe diante de adversários mais tradicionais e afirmou que a campanha serviu para dar maior visibilidade internacional aos jogadores panamenhos. Agora, a missão será tentar encerrar a participação no Mundial com um resultado positivo diante de uma das favoritas ao título.
Tudo sobre Panamá x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Panamá 🆚 Inglaterra
Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo L
📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos
📺 Onde assistir: CazéTV
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