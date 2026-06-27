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Dê suas notas: Inglaterra vence o Panamá com recorde de Kane

Camisa 9 chega aos 11 gols em Mundiais, tornando-se o maior goleador do país

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 20:06
Atualizado há 1 minutos
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Camisa 9, Harry Kane corre para comemorar o segundo gol da Inglaterra sobre o Panamá
Camisa 9, Harry Kane corre para comemorar o segundo gol da Inglaterra sobre o Panamá (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Num duelo de opostos, entre um dos melhores ataques e a única seleção que não fez gol na Copa do Mundo, a Inglaterra venceu o Panamá, por 2 a 0, no Estádio New York/New Jersey, neste sábado. O triunfo garantiu a primeira colocação do Grupo L e um recorde de Harry Kane, autor do segundo gol: agora, ele é o maior goleador inglês na história das Copas, com 11.

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    • Com o resultado, a Inglaterra aguarda a definição da chave de grupos para definir o adversário da segunda fase, que será o terceiro colocado do E, H, I, J ou K.

    No primeiro tempo, a favorita Inglaterra finalizou 9 vezes (3 delas no gol), contra 3 dos adversários. Sem, no entanto, criar nenhuma chance muito clara de abrir o placar.

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    Gráfico mostra feitos da carreira de Harry Kane
    Gráfico mostra feitos da carreira de Harry Kane (Reprodução)

    Kane, aos seis minutos do segundo tempo, desperdiçou ótima chance, na pequena área. O camisa 9 inglês não conseguiu o domínio, e Andrade afastou o perigo. Aos 10, Gutierres roubou a bola, e Rodríguez chutou por cima do gol da Inglaterra, assustando a seleção favorita.

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    Kane bate o recorde

    O lance acima serviu para acordar os europeus, que abriram o placar sete minutos depois, com Bellingham. Harry Kane, cinco minutos depois, de cabeça, fez seu 11º gol em Copas, tornando-se o artilheiro britânico na história dos Mundiais, ultrapassando Gary Lineker.

    Em 2018, na Rússia, Kane foi o principal goleador, com seis gols. Há quatro anos, no Catar, o artilheiro inglês fez mais dois. Já na edição atual, o camisa 9 tem três: os dois primeiros foram na estreia, nos 4 a 2 sobre a Croácia.

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