Dê suas notas: Inglaterra vence o Panamá com recorde de Kane
Camisa 9 chega aos 11 gols em Mundiais, tornando-se o maior goleador do país
Num duelo de opostos, entre um dos melhores ataques e a única seleção que não fez gol na Copa do Mundo, a Inglaterra venceu o Panamá, por 2 a 0, no Estádio New York/New Jersey, neste sábado. O triunfo garantiu a primeira colocação do Grupo L e um recorde de Harry Kane, autor do segundo gol: agora, ele é o maior goleador inglês na história das Copas, com 11.
➡️Kane bate recorde e se aproxima de Pelé
➡️ Veja a tabela atualizada da Copa do Mundo!
➡️ Simulador da Copa do Mundo: simule os confrontos do Mundial
Com mudanças, veja a escalação da Inglaterra para encarar Panamá na Copa
Portugal, Argentina e Inglaterra: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (27/06)?
Inglaterra 6 x 1 Panamá na Copa de 2018: ingleses atropelam e garantem vaga nas oitavas de final
Com o resultado, a Inglaterra aguarda a definição da chave de grupos para definir o adversário da segunda fase, que será o terceiro colocado do E, H, I, J ou K.
No primeiro tempo, a favorita Inglaterra finalizou 9 vezes (3 delas no gol), contra 3 dos adversários. Sem, no entanto, criar nenhuma chance muito clara de abrir o placar.
➡️Goleiro Muslera é substituído após nova falha na Copa
➡️Presságio de título? França repete feito da Copa de 1998
➡️Muslera, do Uruguai, vira alvo de críticas em jogo da Copa
Kane, aos seis minutos do segundo tempo, desperdiçou ótima chance, na pequena área. O camisa 9 inglês não conseguiu o domínio, e Andrade afastou o perigo. Aos 10, Gutierres roubou a bola, e Rodríguez chutou por cima do gol da Inglaterra, assustando a seleção favorita.
Kane bate o recorde
O lance acima serviu para acordar os europeus, que abriram o placar sete minutos depois, com Bellingham. Harry Kane, cinco minutos depois, de cabeça, fez seu 11º gol em Copas, tornando-se o artilheiro britânico na história dos Mundiais, ultrapassando Gary Lineker.
Em 2018, na Rússia, Kane foi o principal goleador, com seis gols. Há quatro anos, no Catar, o artilheiro inglês fez mais dois. Já na edição atual, o camisa 9 tem três: os dois primeiros foram na estreia, nos 4 a 2 sobre a Croácia.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre