Guia completo do Lance! Saiba tudo sobre Cabo Verde na Copa do Mundo 2026

A seleção de Cabo Verde desembarca na Copa do Mundo de 2026 como a grande "Cenicienta" do torneio, marcando a sua estreia histórica no maior palco do futebol mundial. Representando um arquipélago de apenas 500 mil habitantes, os "Tubarões Azuis" tornaram-se a menor nação em extensão territorial a se classificar para um Mundial, superando o recorde que pertencia a Trinidad e Tobago. Com um elenco formado majoritariamente por jogadores da diáspora espalhados pela Europa, a equipe chega à América do Norte embalada por uma classificação heroica e disposta a provar que a organização coletiva pode quebrar qualquer prognóstico.

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Para você acompanhar a jornada inédita dos cabo-verdianos, apresentamos o guia completo da seleção.

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Cabo Verde está classificada à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

🌍 Cenário: como Cabo Verde chega à Copa?

A classificação de Cabo Verde foi a maior surpresa das Eliminatórias Africanas. A seleção dominou o Grupo D, terminando na liderança com 23 pontos e deixando para trás potências como Camarões e Angola. O momento divisor de águas foi a vitória por 1 a 0 sobre os camaroneses, que consolidou a confiança do grupo sob o comando de Bubista.

Taticamente, a equipe se baseia no rigor defensivo e em transições ofensivas velozes, utilizando geralmente o sistema 4-2-3-1, que se transforma em um 4-3-3 agressivo ao recuperar a posse. Em amistosos preparatórios recentes de 2026, os Tubarões Azuis demonstraram força ao vencerem a Sérvia por 3 a 0.

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📈 Melhor campanha em Copas

Esta é a primeira participação de Cabo Verde em uma Copa do Mundo da FIFA. O país se filiou à FIFA apenas em 1986 e, desde então, viveu um crescimento exponencial, chegando aos quartos de final da Copa Africana de Nações em 2013 e 2023 antes de alcançar o bilhete para o Mundial de 2026.

✨ Fato curioso: O Estádio Pelé e o convite pelo LinkedIn

Cabo Verde detém uma marca de respeito no futebol: foi o primeiro país do mundo a atender ao apelo da Fifa e renomear seu estádio nacional em homenagem ao Rei Pelé, em 2023. Outra história inusitada do elenco envolve o zagueiro Roberto "Pico" Lopes. Nascido na Irlanda, ele optou por defender a seleção de seu pai após receber um convite via LinkedIn enviado pelo então técnico Rui Águas. Inicialmente, Lopes ignorou a mensagem achando que era spam, mas posteriormente aceitou o convite. O contato inicial acabou resultando em uma das peças fundamentais da defesa cabo-verdiana.

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Zagueiro Pico, da seleção do Cabo Verde. (Imagem: Reprodução/X)

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⚡ O cara do time: Ryan Mendes

O atacante e capitão Ryan Mendes é a personificação do crescimento do futebol no arquipélago. Aos 36 anos, ele é o recordista absoluto da seleção em partidas disputadas (98) e o maior artilheiro da história do país, com 22 gols. Atuando hoje no futebol turco, Mendes evoluiu de um ponta explosivo para um organizador de jogo inteligente, sendo o eixo em torno do qual gira toda a dinâmica ofensiva dos Tubarões Azuis.

👁️ Fique de olho: Logan Costa

O grande pilar defensivo e jogador de maior projeção internacional é Logan Costa. O zagueiro do Villarreal, de 25 anos, possui 1,96m de altura e é dominante nos duelos aéreos. Avaliado em 18 milhões de euros, ele representa quase um terço do valor de mercado de todo o plantel e é peça-chave para suportar a pressão de enfrentar ataques de elite no Grupo H.

👨‍🏫 Quem é o treinador de Cabo Verde?

O comandante é Pedro Leitão Brito, conhecido mundialmente como Bubista. Ex-zagueiro e capitão da própria seleção, Bubista assumiu o cargo em 2020 e é considerado um herói nacional por unir gerações de atletas. Admirador confesso do estilo de Marcelo Bielsa, ele implementou uma filosofia de jogo baseada no sacrifício físico, verticalidade e ordem posicional, transformando a pequena ilha em um adversário temido no continente africano.

📅 Agenda de Cabo Verde na Copa do Mundo

Espanha x Cabo Verde

⚽ Fase de grupos (Grupo H);

📅 15 de junho, segunda-feira, às 13h (de Brasília);

(de Brasília); 🏟️ Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium), EUA.

Uruguai x Cabo Verde

⚽ Fase de grupos (Grupo H);

📅 21 de junho, domingo, às 19h (de Brasília);

(de Brasília); 🏟️ Hard Rock Stadium (Miami Stadium), EUA.

Cabo Verde x Arábia Saudita