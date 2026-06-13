Hakimi celebra empate e diz que Seleção Brasileira é 'uma das favoritas' da Copa Brasil x Marrocos empataram por 1 a 1 na estreia da Copa do Mundo

O empate com o Brasil, por 1 a 1, na estreia da Copa do Mundo na noite deste sábado (13), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, não foi ruim para o Marrocos. Ao menos foi o que disse um dos principais nomes da equipe, Hakimi, após o duelo.

continua após a publicidade

➡️Vini Jr marca 1º gol do Brasil na Copa de 2026; relembre os outros primeiros gols

Para o marroquino e astro do PSG, a Seleção Brasileira é uma das favoritas nesta Copa do Mundo e é um adversário muito difícil de se enfrentar.

— Não foi fácil. Enfrentamos uma equipe forte, uma das favoritas ao título mundial. Saímos com o empate, mas estamos muito felizes com a nossa performance. Agora é evoluir a cada partida e focar na próxima rodada — disse Hakimi, após a partida, à CazéTV.

continua após a publicidade

O jogador elogiou os companheiros de equipe pela apresentação neste primeiro jogo do torneio e ainda projetou os próximos confrontos da chave, contra Escócia e Haiti, respectivamente.

— Temos que continuar, seguir em frente, com os pensamentos positivos, aprendendo com os nossos erros. Teremos mais dois jogos para seguir no torneio, e isso é o mais importante neste momento — concluiu Hakimi, que chegou à fase semifinal com o Marrocos na Copa do Mundo de 2022.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte