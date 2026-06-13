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Gol de Maurício é o primeiro do Palmeiras em Copas desde 2014

Há 12 anos, Valdívia também marcou

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 00:04
Atualizado há 1 minutos
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Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo
Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

O primeiro gol brasileiro na Copa do Mundo saiu dos pés de Maurício, do Palmeiras, que é naturalizado paraguaio. O atacante entrou no intervalo da derrota de goleada para os EUA, por 4 a 1, nesta sexta-feira. Desde o Mundial de 2014, no Brasil, que um jogador do Alviverde não marcava na competição.

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    Há 12 anos, o atacante chileno Valdívia, ídolo do Palmeiras, marcou na vitória por 3 a 1 sobre a Austrália, na fase de grupos, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

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    Nesta sexta-feira, Maurício invadiu a área e, de primeira, estufou as redes americanas, quando o placar marcava 3 a 0 para os donos da casa. Veja o vídeo abaixo:

    Nascido em São Paulo, Maurício tem 24 anos e começou nas divisões de base do Desportivo, na cidade de Porto Feliz, no interior paulista. Antes mesmo de se profissionalizar, o atacante se transferiu para o Cruzeiro, em 2019. No ano seguinte, após 32 jogos e cinco gols pelo time mineiro, se transferiu para o Internacional. Pelo clube gaúcho foram 25 gols em 176 partidas.

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    A chegada ao Palmeiras aconteceu em 2024. Desde então, são 18 gols em 105 duelos com a camisa do líder do Campeonato Brasileiro.

    Maurício foi convocado para a seleção olímpica do Brasil

    Em dezembro de 2023, Maurício foi convocado para a seleção sub-23 do Brasil que disputou o Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano.

    Sem chances na seleção principal do Brasil, o jogador paulista se naturalizou paraguaio e está participando de sua primeira Copa do Mundo.

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    Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
    Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
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