Tironi no Lance!: Maradona e Messi, o encontro dos maiores mitos argentinos Do gol mais icônico da história das Copas à consagração de um novo recorde

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

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No dia 22 de junho de 1986, há 40 anos, a Argentina vencia e eliminava a Inglaterra da Copa do Mundo de 1986 em uma das atuações mais emblemáticas da carreira de Diego Maradona. Ele marcou um dos gols mais espetaculares da história das Copas, partindo do meio de campo e driblando ingleses em série até empurrar a bola para o gol vazio. Antes dessa obra-prima, havia feito o gol de mão, batizado por ele próprio como "la mano de Dios".

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Quatro anos antes, a Argentina havia sido subjugada e humilhada pela Inglaterra na Guerra das Malvinas, o que tornou aquele jogo ainda mais simbólico e marcante.

A Argentina caminhou rumo ao título naquela Copa, mas Maradona já havia sido canonizado a partir daquela atuação contra os ingleses.

Quatro décadas depois, outro capítulo histórico foi escrito: Messi tornou-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo ao marcar dois gols na vitória da Argentina contra a Áustria, nos Estados Unidos, chegando a 18 gols no total.

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Além da genialidade e da camisa que vestem, Maradona e Messi não têm muitas semelhanças. Diego é o "Deus com defeitos humanos", e por isso mora no coração de cada argentino. Lionel, a cada dia, parece se aproximar da perfeição futebolística e também se transformou em um totem do povo argentino.

Maradona foi intensidade pura. Messi é frieza. Perdeu um pênalti contra a Áustria e não se abalou; em seguida marcou dois gols.

Diego teve uma vida controversa e cheia de polêmicas. Já sobre Lionel, pouco se sabe além dos números impressionantes da carreira.

Qualquer comparação direta entre os dois gênios inevitavelmente será injusta com quem ficar em desvantagem.

Mas, apesar das diferenças, ambos se encontram em um mesmo lugar: na reverência de qualquer pessoa que ame o futebol.

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