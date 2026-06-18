França busca encaminhar classificação ao mata-mata diante do Iraque na Copa do Mundo
Com Mbappé em alta, França mira classificação antecipada diante do Iraque na próxima segunda-feira (22)
Depois de vencer Senegal na estreia da Copa do Mundo, a França volta suas atenções para o duelo contra o Iraque, marcado para a próxima segunda-feira (22), na Filadélfia, nos Estados Unidos. Com três pontos conquistados na primeira rodada do Grupo I, os comandados de Didier Deschamps trabalham para encaminhar a classificação ao mata-mata e manter o status de uma das seleções favoritas ao título.
A principal notícia envolvendo os Bleus segue sendo Kylian Mbappé. Autor de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre Senegal, o atacante do Real Madrid tornou-se o maior artilheiro da história da seleção francesa, ultrapassando Olivier Giroud. O camisa 10 chegou a 58 gols pela equipe nacional e reforçou ainda mais sua condição de principal referência ofensiva da França na competição.
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Outro nome que ganhou destaque após a estreia foi Michael Olise. O meia-atacante foi eleito o melhor jogador da partida pela Fifa após participação decisiva diante dos senegaleses. A atuação aumentou a expectativa em torno do atleta do Bayern de Munique, apontado pela imprensa europeia como uma das peças mais criativas do elenco francês nesta Copa.
Fora das quatro linhas, um dos assuntos mais comentados no ambiente francês foi a condição do gramado do MetLife Stadium, palco da estreia. O volante Adrien Rabiot classificou o campo como "duro" e afirmou que a superfície lembrava um gramado sintético. O técnico Didier Deschamps também comentou o estado do piso, tema que vem gerando debates entre diversas seleções participantes do Mundial.
Agora, a expectativa está voltada para o confronto contra o Iraque. A equipe asiática foi derrotada pela Noruega na primeira rodada e chega pressionada para buscar recuperação. Já a França tenta confirmar o favoritismo, alcançar a segunda vitória consecutiva e dar mais um passo rumo à classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo.
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Agenda da França:
16.06 (terça-feira) - França 3 x 1 Senegal - 16h (de Brasília) - Nova Jersey (EUA) - 1ª rodada
22/06 (segunda-feira) - França x Iraque - 18h (de Brasília) - Filadélfia (EUA) - 2ª rodada
26/06 (sexta-feira) - Noruega x França - 16h (de Brasília) - Boston (EUA) - 3ª rodada
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