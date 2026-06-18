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França busca encaminhar classificação ao mata-mata diante do Iraque na Copa do Mundo

Com Mbappé em alta, França mira classificação antecipada diante do Iraque na próxima segunda-feira (22)

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
18/06/2026 17:36
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Jogadores da França comemoram vitória na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
Jogadores da França comemoram vitória na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Depois de vencer Senegal na estreia da Copa do Mundo, a França volta suas atenções para o duelo contra o Iraque, marcado para a próxima segunda-feira (22), na Filadélfia, nos Estados Unidos. Com três pontos conquistados na primeira rodada do Grupo I, os comandados de Didier Deschamps trabalham para encaminhar a classificação ao mata-mata e manter o status de uma das seleções favoritas ao título.

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    • A principal notícia envolvendo os Bleus segue sendo Kylian Mbappé. Autor de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre Senegal, o atacante do Real Madrid tornou-se o maior artilheiro da história da seleção francesa, ultrapassando Olivier Giroud. O camisa 10 chegou a 58 gols pela equipe nacional e reforçou ainda mais sua condição de principal referência ofensiva da França na competição.

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    Outro nome que ganhou destaque após a estreia foi Michael Olise. O meia-atacante foi eleito o melhor jogador da partida pela Fifa após participação decisiva diante dos senegaleses. A atuação aumentou a expectativa em torno do atleta do Bayern de Munique, apontado pela imprensa europeia como uma das peças mais criativas do elenco francês nesta Copa.

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    Kylian Mbappé durante a estreia da França na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Kylian Mbappé durante a estreia da França na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Fora das quatro linhas, um dos assuntos mais comentados no ambiente francês foi a condição do gramado do MetLife Stadium, palco da estreia. O volante Adrien Rabiot classificou o campo como "duro" e afirmou que a superfície lembrava um gramado sintético. O técnico Didier Deschamps também comentou o estado do piso, tema que vem gerando debates entre diversas seleções participantes do Mundial.

    Agora, a expectativa está voltada para o confronto contra o Iraque. A equipe asiática foi derrotada pela Noruega na primeira rodada e chega pressionada para buscar recuperação. Já a França tenta confirmar o favoritismo, alcançar a segunda vitória consecutiva e dar mais um passo rumo à classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo.

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    Agenda da França:

    16.06 (terça-feira) - França 3 x 1 Senegal - 16h (de Brasília) - Nova Jersey (EUA) - 1ª rodada

    22/06 (segunda-feira) - França x Iraque - 18h (de Brasília) - Filadélfia (EUA) - 2ª rodada

    26/06 (sexta-feira) - Noruega x França - 16h (de Brasília) - Boston (EUA) - 3ª rodada

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